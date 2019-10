Tilsa Lozano sobre la gira de Yahaira Plasencia: “Hay personas que venden humo”

Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños cuando anunció su gira promocional por diferentes países, incluido Estados Unidos. La salsera lanzó su videoclip “Y le dijo no” e inmediatamente cogió sus maletas.

Tras su llegada a tierras extranjeras, la amiga de Jefferson Farfán dio ciertas entrevistas que desconcertó a algunos personajes de farándula. Una de ellas fue Tilsa Lozano, quien puso en duda el éxito de la artista.

Yahaira Plasencia cantando "Y le dije no" en Miami.

“De muy buena fuente sé que Sony Latinoamérica, no del Perú, que es una distribuidora, a la única artista peruana que sigue en su página es a Leslie Shaw. Es diferente que Sony Perú te firme y venda tus discos y otra que Sony de allá te represente. Creo que a veces hay personas que ‘venden humo’”, señaló la expareja de Miguel Hidalgo para Trome.

Asimismo, Tilsa Lozano también se refirió sobre la supuesta envidia que sienten algunas personas por lo logros que viene obteniendo Yahaira Plasencia, ya que ella es una persona humilde y de barrio.

Tilsa Lozano no cree en el éxito de Yahaira Plasencia.

"Creo que todo el mundo la cataloga así porque humildad es lo que le falta", mencionó.

Hace poco, la salsera señaló en Estados Unidos que en Perú le dicen la ‘licuadora’. Ante esto, la popular ‘Tili’ le pidió que no se invente apodos. “Jamás escuché que la llamen así... que no se robe la ‘chapa’”.

Finalmente, Tilsa Lozano fue consultada sobre las primeras versiones de Yahaira Plasencia, quien aseguró que es 'la patrona’.

La empresaria recordó las palabras de Melissa Klug: “Ella (Klug) ya aclaró que (Yahaira) es la ‘patrona del mal’”, contó.

Magaly Medina responde a Yahaira Plasencia por autodenominarse ‘la patrona’

A Magaly Medina no le causó gracia que Yahaira Plasencia se cambie de apodo durante su gira promocional por el extranjero.

“El creativo de ‘la patrona’ fue el marketero de Sergio George, su productor musical. Él escuchó que alguna vez la llamaron la patrona. Que a tu productor musical le gustaría que todo el mundo te llame ‘la patrona’, perfecto, pero no digas que acá en Perú te llamamos ‘la patrona’, porque tú no eres la patrona ni de tu chacra, ya te he dicho”, comentó la periodista.