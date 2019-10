Miley Cyrus y los impresionantes posibles reemplazos a Liam Hemsworth

Miley Cyrus se encuentra sola y sin compromiso a la vista. Olvidado a su aún esposo Liam Hemsworth y a la blogger Kaitlynn Carter, la cantante estadounidense no descarta a nadie en el amor y ahora parece estar decidida a encontrarlo en el lugar menos esperado.

La ex de Liam Hemsworth se encontraba de visita por un parque temático de terror donde pudo ver a monstruos clásicos de este género tales como Frankenstein, entre otros. Miley Cyrus no pudo contener las ganas y no perdió tiempo para sacarse unas fotos al lado de estos personajes y subirlo a su cuenta oficial de Instagram donde es muy activa.

Publicación de Miley Cyrus en Instagram

Una galería de cinco imágenes donde Miley Cyrus aparece en distintas posiciones al lado de estos personajes, las cuales están acompañadas del siguiente mensaje: “Conocí a un par nuevos potenciales compañeros. Me sentí como si estuviera en ‘The Bachelorette’”.

El post lleva unas once horas desde que se publicó y, de momento, ha tenido reacciones de casi 560 mil personas con un número similar de comentarios que han tomado en broma esta publicación de Miley Cyrus que ya tiene acostumbrados a sus seguidores a sus locuras como excentricidades.

Miley Cyrus

Miley Cyrus y su separación de Liam Hemsworth

Hasta hace una semana, la cantante se encontraba en pleno desierto de los Estados Unidos acompañada de su madre y hermana, alejada de los flashes y el escándalo en el que se ha visto envuelta desde que se conoció el término de su matrimonio con Liam Hemsworth.

De hecho, Miley Cyrus fue señalada como la responsable de dicha separación luego que salieran a la luz imágenes suyas besándose con la blogger Kaitlynn Carter, hecho que habría llevado a Liam Hemsworth a pedir la solicitud de divorcio.

Miley Cyrus

Sin embargo, hoy se sabe de acuerdo a diversas informaciones como la revista ‘People’ que aseguran que Miley Cyrus y la blogger terminaron su romance quedando como buenas amigas.