¿Mario Hart se lanzará por el APRA? Piloto revela sus intereses en las próximas elecciones generales

Mario Hart ha demostrado ser un artista multifacético pues a lo largo de su carrera ha incursionado en la música, en la conducción televisiva, en los programas de concurso, en el modelaje y hasta en la política. Como se recuerda, el también piloto se lanzó como regidor en las elecciones municipales del 2018.

En conversaciones con Adolfo Bolivar, Mario Hart ha revelado sus nuevos intereses y emitió una posición muy clara respecto a su participación en la política, ahora que el Poder Ejecutivo convocó a elecciones congresales para el 2020.

“He sido tentado en diferentes oportunidades, no solo para el Congreso, para lanzarme como congresista, sino como regidor en algún momento. El tema como política netamente no me llama mucho la atención, no me interesa", reveló Mario Hart en el programa radial “Enredados”.

Mario Hart habla sobre sus intereses en la política

Además, el piloto admitió que en un momento sí estuvo interesado en ser regidor para centrarse en desarrollar el deporte, "Soy deportista hace muchos años y he vivido en carne propia lo que es la falta de apoyo para poder desarrollar el deporte, acá si no eres futbolista es muy difícil que puedas vivir de algún otro deporte”, señaló.

A pesar de no estar interesado en postularse al congreso, el intérprete de “Yo no fui” no descartó la posibilidad de incursionar en la política del país en el futuro.

“Yo creo por ahora no es el momento, no me llama mucho la atención, no me siento preparado como para hacerme de un cargo político, lo que no quita que más adelante, a lo mejor, me pueda llamar la atención, y con la debida preparación pueda tentarlo”, finalizó el esposo de Korina Rivadeneira.

Mario Hart y el APRA

En más de una oportunidad, Mario Hart ha demostrado su simpatía por el Partido Aprista Peruano, como se recuerda, en el 2016 apoyó la campaña presidencial del desaparecido expresidente Alan García. Posteriormente emitió un comunicado donde aseguró que tenía una cercana amistad con los miembros de la bancada de la estrella, ''El señor Alan García es una persona con la cual me he reunido y he tenido la oportunidad de conocer'', señaló.

Mario Hart tenía cercana amistad con miembros del APRA