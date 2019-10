Katy Jara se casó con Marvin Bancayan en Trujillo

Katy Jara unió su vida a Marvin Bancayan. La pareja contrajo matrimonio civil hace unos días en la municipalidad de El Porvenir, en Trujillo, ciudad donde nació la cumbiambera.

El enlace se dio en medio de una ceremonia privada donde acudieron solo los familiares de la pareja, quienes celebraron el gran amor que se tienen.

“Me casé con Marvin porque estoy totalmente convencida de que es la persona con la que quiero y deseo compartir el resto de mi vida. Sé que para muchos es muy rápido, pero mi corazón me dice que estoy haciendo lo correcto”, señaló la conocida presentadora.

Asimismo, Katy Jara aclaró que no está en la dulce y que el enlace nupcial se dio sin presiones.

“No estoy embarazada, muchas personas deben estar pensando eso pero no por ahora. Conforme fue pasando los días y los meses, pude darme cuenta que Marvin es el reflejo de mí alma , es muy bueno , noble , buen padre , buen hijo y un buen amigo. Definitivamente es una locura de amor, pero estoy muy contenta y feliz de habernos casado”, declaró la conductora de ‘Domingos de Fiesta’ de TV Perú.

La cantante de éxitos musicales como ‘Sal de mí vida’, ‘Vas a llorar’, ‘Cantinero’, ‘Corazoncito’, entre otros no descartó hacer una ceremonia religiosa para bendecir su matrimonio civil. “Nos hemos casado solo por civil. Marvin ya se ha casado por religioso con su anterior relación pero haremos una ceremonia religiosa en el mar (nos conocimos en el mar de Sechura, Piura) para poder contar con la bendición de Dios y compartir además con nuestros seres queridos”, comentó Jara, quien no dudó en publicar algunas imágenes de su boda en Instagram.

Además, Katy le mandó un mensaje a todos sus fans de las redes sociales y agradeció las palabras de apoyo en este gran paso que ha dado en su vida personal.

“Bueno hay muchos Katylovers, en especial las mujeres, que me felicitan, que se alegran de esa nueva etapa en mi vida . En tantos los hombres, están divididos, hay quienes me felicitan y otros que me dicen que les rompí el corazón y que estarán muy pendientes de que Marvin no me haga sufrir. Así que Marvin estará muy chequeado (risas)”.

Katy Jara no quiere hijos

“Aún no hay planes de agrandar la familia, ambos estamos muy concentrados en nuestros proyectos personales y seguiremos desarrollado nuestras actividades, él en Piura y yo en Lima, aún esperaremos un tiempo más”, comentó Katy Jara tras contraer matrimonio con Marvin Bancayan.