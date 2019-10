Jorge Benavides baila “Y le dije no” de Yahaira Plasencia en parodia del cierre del Congreso y ella responde

El actor cómico Jorge Benavides tiene acostumbrados a sus miles de seguidores a entregarles divertidas parodias sobre la realidad nacional, por lo que no dudó en realizar un sketch sobre el reciente mensaje presidencial con el que Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso.

A pedido de sus fieles fanáticos, el actor cómico Jorge Benavides utilizó su cuenta de Instagram para publicar un adelanto de la próxima edición de “El Wasap de JB”, en el que aparece caracterizado como Martín Vizcarra y baila sosteniendo un cono de tránsito, en referencia a la agresión que sufrió el excongresista Carlos Tubino.

Lo que más llamó la atención de los usuarios de las redes sociales fue la canción que bailó Jorge Benavides, “Y le dije no”, último tema de la cantante Yahaira Plasencia, quien tomó la situación con humor.

La intérprete no pudo evitar pronunciarse al escuchar su música en la parodia y comentó la publicación del actor cómico, “Jajajajajajaja no puedo más !! Jajajajajajajaj #yledijeno”, escribió la ex pareja de Jefferson Farfán.

Además, la popular salsera decidió compartir una parte del sketch en sus historias de Instagram, donde Jorge Benavides comenta: “La oposición me ha pedido otra oportunidad ‘Y le dije no’”.

Por su parte, Jorge Benavides viene compartiendo las reacciones de sus seguidores a través de su red social, incluso compartió la respuesta de Yahaira Plasencia.

El programa “El Wasap de JB” será emitido en las pantallas de Latina, este sábado a las 8:30 P.M. y el domingo a las 6:30 P.M.