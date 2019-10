La comedia nacional “Papá x tres” superó los 100 mil espectadores en su tercera semana de exhibición en las salas peruanas. La cinta escrita y dirigida por Sandro Ventura ha recibido buenos comentarios de parte de la prensa y del público en general y se alista así a empezar su tercera semana en las salas peruanas.

“Papá x tres” narra la historia de Rafael, un periodista de 30 años, que debe lidiar no solo con su trabajo si no también con sus tres hijos pre adolescentes, luego de que su ex esposa anuncie que debe viajar por seis meses al extranjero y él se queda a cargo.

Protagonizada por Juan Carlos Rey de Castro, Alicia Mercado, Karina Jordán, Gianfranco Brero, Camucha Negrete, Gonzalo Torres y los pequeños Diego Müller, Mia Owens y Facundo Vásquez de Velasco, “Papá X Tres” toma como base la propia experiencia de su guionista y director Sandro Ventura como joven padre de tres hijos.

Cabe mencionar que actualmente hay canales de Estados Unidos, tanto de cable como de streaming, muy interesados en estrenar la película en Norteamérica, y se espera que su participación en el Festival Latino de San Francisco acreciente aún más el interés por ella.

Más sobre “Papá x tres”

“Papá x tres” se estrenó en todos los cines del Perú con una muy buena recepción del público, que sin duda ha logrado identificarse con la divertida y particular historia del protagonista principal.