Tilsa Lozano se burla de Yahaira Plasencia: “Ahora saco mi celular y te muestro las fotitos”

Yahaira Plasencia sigue trabajando duro para obtener la gran ansiada internacionalización de la mano del productor Sergio George. Por ello, la salsera no solo se preocupa por cantar y bailar en el escenario, sino que también está pendiente de su apariencia física.

En una de sus últimas publicaciones, la salsera mostró su “nueva figura” tras haberse sometido a una liposucción, según una respuesta que dio a un usuario de Instagram.

“Me hice la lipo, pero hay que cuidarse porque si subes de peso, pierdes la forma. Me hice para tener cintura, después es natural mi cuerpa”, escribió la amiga de Jefferson Farfán.

Luego de la respuesta de la salsera, Tilsa Lozano- a través de las pantallas del programa “El show después del show”- indicó que la intérprete de “Y le dije no” ahora se ve regia, porque antes no era así.

“Siempre no, no. Ahorita saco mi celular y te muestro las fotitos de donde se le ve la mue...No, no. Una cosa es que bailes bien y otra cosa es que (...) Yo creo que está regia ahorita. Para gustos y colores no han escrito los autores”, manifestó la jurado de “El artista del año” frente al respaldo que Ethel Pozo y Renzo Schuller le dieran a la salsera.

Después de salir del programa “El show después del show”, la exconductora de Panamericana prefirió no hablar más de la salsera y solo recordó a Melissa Klug cuando la reconoció como la ‘Patrona del mal’ a la amiga de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia presume nueva figura en video de Instagram

La amiga de Jefferson Farfán admitió que tuvo que someterse a una lipossución “para tener cintura”, pero aseguró que el resto en su cuerpo es “natural”.