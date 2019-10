Raúl Araiza anuncia su divorcio tras 24 años de matrimonio

Raúl Araiza, actual conductor del programa “Hoy” de Televisa, anunció su divorcio tras 24 años de matrimonio con Fernanda RodrÍguez.

El presentador de televisión explicó los motivos de su separación en la reciente edición de su programa, donde se mostró afectado por la fuerte decisión en su vida sentimental.

“Es importante dejarlo claro, dicho por uno mismo, para que no se malinterprete: hace unos meses, Fernanda y yo pusimos una pausa a nuestro matrimonio. Fue algo hablado, sentido y llorado", inició Raúl Araiza.

“Era importante para mí decírselos a ustedes (por el público), que han sido testigos de mis errores y aciertos... Simplemente quiero decir que ella sigue siendo mi mánager, es mi socia en los negocios y, sobre todo, es madre de mis hijas y es la mujer que más he amado y amaré en toda mi vida", añadió.

En otro momento, el actor señaló que la decisión de su divorcio fue de él. “La vida también me cuestiona y yo necesitaba moverme... La decisión fue mía y con una gran bondad ella me apoyó. Yo quería decirles que cuando uno ama las cosas no tienen que acabar mal... Nos reímos igual que antes y disfrutamos igual”, explicó.

Además, Raúl Araiza también se pronunció en sus redes sociales con un comunicado dirigido a sus amigos. “Hace varios meses Fernanda, mi esposa, y yo decidimos poner una pausa a nuestro matrimonio por razones personales que mantendremos en privado... Han sido 24 años de la historia más increíble y bella de nuestras vidas. Ella es una gran mujer y sin duda la más importante en mi vida. Mi amor por ella será siempre incondicional. Seguiremos siendo amigos y socios del negocio. Ella es mi mánager y para toda la vida, la madre de mis hijas”, dijo en Twitter.