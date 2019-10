Mijael Garrido Lecca confirma su salida de Canal N

Tras varios días de ausencia y diversos rumores sobre la misma, Mijael Garrido Lecca anunció su salida de Canal N donde conducía un programa de entrevistas. El conductor explicó que su separación de la televisora en mención se debe a motivos exclusivamente personales.

Durante su más reciente columna publicada en un diario local titulada ‘Sin lugar para medias voces’, donde explica la actualidad política tras el cierre del Congreso por el presidente Martín Vizcarra, MIjael Garrido Lecca aprovecha los párrafos finales de la misma para hacer oficial su retiro de Canal N.

“PS: Infinitas gracias a Canal N por este tiempo al aire. Ha sido un honor inmenso. La decisión de dejar las pantallas ha sido personal. Y no, no voy a trabajar con ningún político ni me iré a otro canal. Tampoco soy caballero templario –aunque no lo crean-”. escribió el conductor.