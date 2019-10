Mayra Goñi en ‘El artista del año’: “Me hacen pelear con todos, me volví conflictiva”

Mayra Goñi es una de las competidoras más fuertes de esta temporada de ‘El Artista del Año’, pero asegura que se ha ganado fama de conflictiva por los comentarios que realiza de sus compañeros. Por su parte, el cubano Nesty, novio de la joven, cree que la cantante ganará esta edición del programa dirigido por Gisela Valcárcel.

En entrevista concedida al diario Trome, Mayra Goñi aseguró que se ha ganado fama de conflictiva, lo cual le genera cierta incomodidad:

Mayra Goñi y Nesty

“Todo el tiempo me hacen pelear con todo el mundo. Me dicen ‘Mayra, ¿qué piensas de tal y de tal?’... y ya me he vuelto conflictiva”.

Cuando el periodista le preguntó si le habían creado esa reputación, Mayra Goñi aseguró que esto no se debe a que sea un defecto de su carácter, sino a las constantes preguntas que le hacen sobre sus compañeros en ‘El Artista del Año’.

Mayra Goñi

“… Es que siempre están preguntando qué pienso de los compañeros, quién es el mejor y eso ha creado un poco de conflictos… pero no nos hemos peleado con nadie”, aseguró la cantante”.

Luego, Mayra Goñi fue consultada si tras participar en ‘El Artista del Año’ tiene pensado realizar algo al lado de su actual pareja, Nesty. Asimismo, la también actriz confesó que estar en el programa de la popular ‘señito’ le impide de momento retomar su carrera musical.

Mayra Goñi y Nesty en 'El Artista del Año'

“Estamos concentrados netamente en el concurso, créanme que no hay tiempo para hacer más cosas. Incluso, he querido relanzar mi carrera musical, pero la estoy dejando un poco de lado porque esto demanda mucho tiempo”.

Esta para en la carrera de Mayra Goñi ha llevado a, por ejemplo, que su pareja Nesty reciba más ofertas laborales que la propia cantante peruana: “Le llueven propuestas, tiene más propuestas que yo, ahora lo llaman a él y a mí nada”.

Mayra Goñi

Por su parte, Nesty aseguró que la competencia en ‘El Artista del Año’ tiene un gran nivel, pero también que ve a Mayra Goñi coronándose como campeona.

“… La competencia cada día se pone más fuerte… Yo me veo en la final, a Mayra la veo como la ganadora. Uno siempre quiere ganar, pero la competencia está difícil”, expresó el cubano.