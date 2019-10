Leslie Shaw sobre relación con Diego Val: “El dinero lo tengo yo”

Leslie Shaw y Diego Val ya no ocultan más su relación en redes sociales. En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la intérprete de “La faldita” habló más de la cuenta sobre su reciente amorío con el cantante .

“Yo estoy feliz en todo: por mi vida, por mis logros, en el amor”, manifestó inicialmente la cantante peruana frente a las cámaras.

En esa misma línea, la expareja de Mario Hart cometió infidencia al hablar sobre el aspecto económico en su relación.

“Yo escalo solita, yo no necesito a nadie para escalar. Mira, con tal que sea bonito, que me respete y que me quiera, suficiente porque el dinero lo tengo yo”, indicó la artista entre risas.

Si embargo, al percatarse que sus declaraciones no fueron las indicadas, la colega de Ricky y Mau intentó remediar lo antes declarado aduciendo que su pareja viene realizando trabajos como actor en el extranjero.

“Pero a él le va muy bien en México, allá en Perú creo que tuvo algunos proyectos, pero a él le va muy bien en México. Él está en una telenovela en Televisa (...) No sé a dónde se iba a ir, pero le va muy bien, él tiene un contrato con una disquera en San Francisco... Tampoco voy a salir con un NN”, expresó la intérprete de ‘La faldita’.

Leslie Shaw y Diego Val se lucen cariñosos en Miami

La cantante peruana de los ’50 millones de vistas en Youtube', Leslie Shaw, se encuentra disfrutando de su nuevo romance con el también cantante Diego Val, lejos de las cámaras peruanas, tal como lo demuestran las constantes historias de Instagram que comparte con sus admiradores.