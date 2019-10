Korina Rivadeneira harta de la xenofobia: “¡Dejen de mentir y perjudicar a los venezolanos!”

Tras los últimos acontecimientos delictivos que involucran ciudadanos venezolanos, han venido circulando a través de las redes sociales una serie de mensajes de odio sobre la situación de los extranjeros en el Perú.

Ante esta situación, la modelo venezolana Korina Rivadeneira se ha mostrado bastante indignada y emitió un mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“Dejen de mentir y crear falsas historias que nos perjudican a los venezolanos ¡Basta de xenofobia!”, fue el llamado de la esposa de Mario Hart.

Korina Rivadeneira indignada por xenofobia

“Y por favor, no sean ignorantes y dense cuenta que muchos de los rumores y ‘noticias’ que circulan por mensajes y redes son falsas. Solo para generar rechazo”, continuó la ex “chica reality”.

Korina Rivadeneira indignada por xenofobia

Por otro lado, Korina Rivadeneira ha generado polémica al ser captada en un centro comercial luciendo el vientre abultado y un pantalón materno según indicó la conductora Karla Tarazona en el programa “Válgame Dios”.

Korina Rivadeneira indignada por xenofobia

La popular “Princesa guerrera” y su esposo han preferido desde hace un tiempo, mantener su relación en estricto privado pues ambos se han alejado de los programas de competencia en los que antes participaban. Por ello, también han evitado pronunciarse sobre el posible embarazo, sin embargo los rumores son cada vez más fuertes.

Cabe recordar que Korina Rivadeneira y Mario Hart han expresado en más de una oportunidad sus deseos de convertirse en padres, incluso, bromearon sobre divorciarse si la modelo no queda embarazada este año. “Ya le he puesto un ultimátum (a Korina Rivadeneira). Si no llega (un bebé) este 2019, me divorcio. Se acaba todo”, señaló el piloto.