¿Mario Hart y Korina Rivadeneira serán padres? Imágenes confirmarían embarazo

Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelven a estar en boca de todos, luego que se difundieran unas imágenes en sus redes sociales sobre el pronunciado vientre de la venezolana. Diversos programas de espectáculos han hecho eco de ello en los últimos días, accionar que obligó a la ex chica reality a pronunciarse desde su cuenta de Instagram.

Cansada de los rumores, la esposa de Mario Hart fue explícita al indicar que ella debe ser la encargada de anunciar si está embarazada o no.

“Yo no sabía que algunos de prensa solo inventan cosas, pero ¿inventar sobre un embarazo? ¡Yo no estoy embarazada! Cada cierto tiempo se inventa. Por qué no mejor esperan a que realmente lo esté para sacar tal noticia. Dejen la ansiedad que de eso ya tengo bastante”, escribió la venezolana.

Lo curioso del post es que Korina Rivadeneira utilizó una imagen de un bebé y unas manos sujetando huevos de Pascua. ¿Realmente lo está negando? De momento, el piloto tampoco ha querido hablar sobre el asunto; sin embargo, en sus historias de Instagram se pudieron apreciar dos fotos que han causado revuelo.

En un video- donde Mario Hart sale jugando con un gato- la venezolana aparece al fondo con un vestido verde, con el que dejó ver un abdomen más abultado de lo normal. En la segunda imagen se visualiza a la ex chica reality en lo que sería un centro comercial usando pantalón holgado, exponiendo la zona de su vientre con más volumen de lo normal.

Korina Rivadeneira se pronuncia

Korina Rivadeneira alarma a fans tras someterse a delicada operación

En las imágenes se aprecia a Korina Rivadeneira siendo intervenida quirúrgicamente. Al final de los videos, ella sale con un parche de gaza en el ojo.

“No me encontraban la vena por ningún lado (…) mañana les cuento como fue la operación”, manifestó la esposa de Mario Hart mostrando su brazo también con gasa y cinta.