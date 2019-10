Eugenio Derbez estrenará serie al estilo de Las Kardashian

Eugenio Derbez acaba de presentar el tráiler oficial de su serie “De viaje con los Derbez”, su nuevo proyecto junto a su numerosa familia.

Con fecha de estreno para el 18 de octubre, el primer vistazo anticipa lo que depara a una de las familias más queridas de México.

La serie, que será transmitida por Amazon Prime, muestra lo mucho que la familia de Eugenio Derbez ha crecido, donde se contará divertidas e íntimas historias de lo que conocemos como una de las familias más icónicas de América Latina.

¿En qué se inspiró Eugenio Derbez para serie?

Este septiembre pasado, Tyler Perry lanzó al mercado BET Plus, la versión “streaming” de la exitosa cadena Black Entertainment Television, y en octubre estrena en BET las series “The Oval” y “Sistas”.

La misma máxima, aunque a menor escala, han aplicado los latinos Eva Longoria, Jennifer Lopez y Eugenio Derbez, entre otros. “Me cansé de que me ofrecieran personajes de jardineros”, explicó Eugenio Derbez al recordar la decisión de crear su productora 3pas (se pronuncia “tripas”).

Desde ella desarrolló sus películas “How to be a Latin Lover” y “Overboard”, cuyos resultados en taquilla le llevaron a negociar con Paramount Studios para el desarrollo de la película “Dora and the Lost City of Gold”, que protagonizó con Eva Longoria e Isabela Moner.

“Mi idea es contar las historias de mexicanos, de latinos, que no se ven en las películas típicas de Hollywood”, agregó el cineasta y actor. “Eso fue algo que me encantó de Dora, ella es científica, sus papás son arqueólogos. Tenemos que enseñar otra cara”, dijo.

Es algo que tuvo en mente cuando decidió hacer un “reality” basado en un viaje que hizo con su esposa y cuatro hijos, todos de madres diferentes. “Quiero que vean que somos una familia normal, como cualquier otra, de cualquier raza”. Con información de EFE.