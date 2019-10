Miluska Eskenazi: “Me he sentido discriminada por mi peso y por mi color”

Miluska Eskenazi es una artista peruana que ha logrado gran reconocimiento por su potente voz, sin embargo, no salió airosa en dos versus de canto que protagonizó en “El artista del año”.

Fue recién el último sábado que la cantante saboreó el triunfo en el programa de Gisela Valcárcel, en el versus de canto contra Briyit Palomino, quien finalmente fue eliminada.

Según la cantante, “El artista del año” ha sido para ella “el empujón que necesitaba en mi carrera para que la gente me conozca no solamente como actriz, sino que también sepa que puedo hacer un espectáculo completo en el escenario”. “Estoy aprovechando al máximo esta oportunidad porque sé que solo se da una vez en la vida”, manifestó.

Eskenazi contó los planes que tiene para los siguientes meses. “Seguir con mi taller de actuación, que ha sido todo un éxito gracias al cariño del público, y seguir con Llauca hasta noviembre. También me gustaría ser parte de El dúo perfecto”.

Miluska se mostró agradecida por ser parte de “Llauca”, la primera serie que hará Gisela Valcárcel con GV producciones y que estará dirigida por su excuñado Jorge Carmona, hermano de Javier Carmona.

“Cuando me dicen que había una novela en América Televisión y que yo sería la protagonista no podía creerlo. Me siento agradecida, este protagónico llega después de años de mucho esfuerzo y trabajo, de tocar varias puertas”, indicó.

Al ser consultada si se siente identificada con el personaje que encarnará en “Llauca”, Miluska respondió: “Sí, interpreto a una chica con una personalidad parecida a la mía, es medio loca, achorada, y por eso me sale natural, como quiere el director. Pero tiene una historia fuerte, va a sufrir de bullying por el tema de su peso”.

La cantante recordó que no todo ha sido felicidad en su intento de aparecer en las pantallas chicas. “Me he sentido discriminada por mi peso. Alguna vez cuando hice un casting para televisión me dijeron que no por el tema de mi peso y también por el color de mi piel. Felizmente en el teatro no he sufrido de discriminación. Los productores me llaman por mi talento para actuar, no por mi cuerpo”.

“¿Te mostrarías en bikini en tus redes?”, le preguntaron y Miluska Eskenazi indicó: “No, me da vergüenza. Pero me siento tranquila con mi cuerpo, no tengo que ser la clásica chica flaca para gustarles a los demás. Eso sí, soy consciente de que tengo que bajar de peso por salud”.