Christian Cueva niega a Chris Soifer: “No voy a mentir, no es mi amiga"

La presencia de Chris Soifer en el sillón rojo de “El valor de la verdad” ocasionó una serie de reacciones entre algunos miembros de la farándula, y también en el ambiente del fútbol.

Tras varios días en silencio, uno de los mencionados en las preguntas de “El valor de la verdad”, el futbolista Christian Cueva, se animó a aclarar si conoce o no a Chris Soifer.

PUEDES VER Erick Sabater estaba al tanto del maltrato de Kevin Blow a Michelle Soifer

En una comunicación vía telefónica con el programa deportivo de ATV, el deportista Christian Cueva se animó a manifestar que lo expuesto por la ex chica reality ocasionó una intriga en su familia.

Resaltó que en dos oportunidades le preguntaron a Chris Soifer sobre él. Ambas dejaban entrever que tuvieron una relación, por lo que él se animó a negarlo.

“La conozco (haciendo referencia a Chris Soifer). La conocí una vez, pero no es mi amiga. No voy a mentir, para nada. Se dijeron algunas preguntas (en “El valor de la verdad”) que generaron intriga en mi familia, más que nada. Se tocaron en dos preguntas mi nombre, me incomodó y si generó en mi familia una intriga que puede dar que hablar. No quiero más cosas así”.

Aunque las preguntas más fuertes a la joven fueron sobre los maltratos que sufrió su hermana Michelle Soifer por parte de Kevin Blow, su vida amorosa no quedó afuera de las preguntas para “El valor de la verdad”.

Christian Cueva

Incluso, la mamá de la participante tuvo que presionar el botón rojo para evitar que su hija responda a una de las preguntas de Beto Ortiz.

Esta no es la primera vez que vinculan a Christian Cueva con una chica reality. Quien le provocó un verdadero dolor de cabeza fue Rosángela Espinoza. Un amigo de ella dejó entrever que ellos coqueteaban cuando él ya tenía una relación con la madre de sus hijos.