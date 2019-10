Hijo de Camilo Sesto expuesto por exnovia que reveló pasado de adicciones

La muerte de Camilo Sesto generó mucha polémica cuando surgió la duda de cómo sería dividido su patrimonio, pero finalmente sabemos que Camilo Blanes, único hijo del cantante español, es el heredero absoluto; sin embargo, una expareja habló sobre el lado oscuro del joven que una vez intentó emular, sin mayor éxito, los pasos de su fallecido padre.

Y es que luego que el hijo de Camilo Sesto y la madre de este, Lourdes Ornelas, atacaran a Cristóbal Hueto, albacea (encargado de hacer cumplir su última voluntad) del cantante, este tuvo toda la razón cuando aseguró que el patrimonio del español sería destinado enteramente para este, a excepción de objetos personales que fueron donados al museo del Ayuntamiento de Alcoy, localidad donde nació el intérprete de ‘Perdóname’.

PUEDES VER: Hijo de Camilo Sesto pelea por la tenencia de las cenizas de su padre e impide un homenaje

Sin embargo, la controversia no habría acabado ahí para Camilo Blanes pues una sombra del pasado ha vuelto para recordar el lado oculto del único hijo de Camilo Sesto.

Christina Rapado es la única pareja que se le conoció a Camilo Blanes en España (quien participó en algunos realities del país ibérico) y ha aparecido en la revista ‘Pronto’ para exponer aspectos poco conocidos del hijo de Camilo Sesto que dejarán sorprendidos a más de uno.

“Ahora la madre le controla demasiado. Y le voy a dar un consejo: señora, tenga cuidado, porque cuando su hijo se toma una copa es incapaz de parar”, y continúa con: “Su talón de Aquíles era la bebida. Espero que eso haya cambiado con el paso de los años, lo digo de corazón”.

Asimismo, Rapado recordó que cuando conoció a Camilo Blanes este no tenía dinero, al punto que ella pagaba la cuenta de los dos, que vivía en un departamento que compartía con cuatro personas y que su padre, Camilo Sesto, no le daba ni un duro.

“Le cerró el grifo (el dinero) porque no le gustaba su vida nocturna ni sus adicciones. Hasta yo le compraba la comida y le llenaba la nevera (refrigeradora). Le conocí en su peor momento. Estaba muy falto de cariño”, reveló sobre el hijo de Camilo Sesto.

Y es que el estilo de vida nocturno, mezclado con los excesos del alcohol y las drogas no era del agrado de Camilo Sesto, quien en ese entonces se juntó con una Christina Rapado que andaba en las mismas andanzas, añadiendo que lo de ambos se acabó, entre otras cosas, por las constantes discusiones que tenían, incluso, en medio de la calle.

No obstante, Rapado reconoce que, a pesar de ello, el hijo de Camilo Sesto no era una mala persona: “Parecía un buen chico a pesar de todo. Y me daba lástima. Cuando tocó fondo, quien le cuidaba y la daba cariño era yo. Eso de que fui una mala influencia es una mentira absoluta… Apareció en mi vida con malos hábitos y muchos problemas familiares”.