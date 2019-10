Yahaira Plasencia se rectifica: “En el Perú me dicen ‘La reina del totó' o ‘La Yaha’”

Yahaira Plasencia continúa de gira por reconocidos medios del extranjero. Esta vez, la cantante de salsa brindó una entrevista exclusiva al reconocido medio People en Español, allí aclaró cuáles son sus verdaderos apodos en el Perú.

Y es que tras salir a la luz unas declaraciones de Yahaira Plasencia, donde afirmaba que era conocida como ‘La Patrona’, una lluvia de críticas cayó sobre la salsera, quien fue acusada de ser mentirosa y de haberse colocado ella sola ese sobrenombre.

Sin embargo, la intérprete de 'Y le dije no' admitió al fin cómo se le llama en su país de origen.

“En realidad en Perú me dicen ‘La reina del totó’, me dicen ‘La Yaha’, me dicen ‘La Patrona’, no es que un solo apelativo se puede decir, o ‘La licuadora’ también me han puesto, porque yo bailo bastante, entonces me ponen muchos apelativos”, expresó.

Además, negó tener una relación. “Ahora el amor de mi vida es mi carrera”, aseguró la también bailarina.





Yahaira Plasencia alborota a fans en Estados Unidos

La salsera abrió el show de Tito Nieves en el teatro Ritz de Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, no esperó que sea recibida con el clamor de fanáticos latinos.

Desde una camioneta, al estilo de una diva, la cantante agradeció el cariño de sus seguidores, quienes coreaban su último tema a las afueras del recinto.