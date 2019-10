Mónica Cabrejos a Magaly Medina: “Préndete así de Farfán, a ver si eres tan buena, tan malosa”

Mónica Cabrejos utilizó su espacio radial para responder a Magaly Medina, luego que la presentadora de ATV criticara a Yahaira Plasencia y a su productor Sergio George, quien negó tajantemente- en su momento- que Jefferson Farfán no le pagó para internacionalizar a la salsera.

La comunicadora que labora en radio Capital aseguró que las personas que critican a la intérprete de “Y le dije no” lo hacen porque le tienen “envidia”. Además, aseguró que la ‘Urraca’ solo se mofa de la cantante y no de Jefferson Farfán, porque el seleccionado la demandó por 5 millones de soles.

“El trabajo de Sergio George no les gusta porque es Yahaira. A Magaly no le gusta porque Jefferson Farfán la ha enjuiciado por 5 millones de soles, y esa es la razón, por la que le da todos los días con palo, porque no le puede decir nada a Farfán, porque está en un proceso y agarró el lado más débil: Yahaira”, indicó Mónica Cabrejos.

La conductora de “Al sexto día” señaló que ha tratado de no mencionarla en su programa, pero utilizó el espacio donde labora para sugerirle a la figura de ATV a que se meta con Jefferson Farfán a ver si lo hace del mismo modo que con la salsera.

“Le cae sobre mojado por estar ahí de buena amiga. Es lo que nadie dice, la gente tiene miedo. A mí no me importa. Ayer no la hemos mencionado a Magaly Medina, yo ni siquiera he visto su programa ni se qué ha dicho de Yahaira, nadie la ha tocado en este programa (...) Farfán ha enjuiciado a Magaly, y ahora de a gratis ya tiene una gran enemiga. A ver, préndete así de Farfán, a ver si eres tan buena, tan malosa. No puedes porque ya estás con el juicio”, manifestó Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos defiende a Yahaira Plasencia

La periodista aseguró que la gente que habla de la salsera Yahaira Plasencia es porque le tienen “envidia”.

“Es que todo lo que dice Yahaira le molesta a la mayoría y es purita envidia, porque les guste o no, Yahaira está pisando escenarios, donde ni siquiera, la cochinadita de tu zapato soñó. Yo lo que siento es que le tienen un fastidio porque ha llegado a donde muy poquitos peruanos han podido pisar ni siquiera en sus mejores sueños", expresó Mónica Cabrejos.