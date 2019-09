Consulado de México ofrece apoyo a hijos de José José para encontrar sus restos

El Consulado de México en Miami ha ofrecido su apoyo a la familia de José José, cuyo cuerpo no está siendo localizado por sus hijos hasta la fecha. El ‘Príncipe de la canción’ falleció el 28 de setiembre en un hospital de la ciudad.

A través de Twitter, la institución dio a conocer su respaldo y “reitera su apoyo” a los parentescos del talentoso intérprete mexicano en apego a las leyes estadounidenses.

"El Consulado ha ofrecido y reitera su apoyo a la familia del talentoso intérprete mexicano #JoseJose, en apego a las leyes estadounidenses e internacionales, relativas a la asistencia consular", se lee en el tuit.

Captura de Twitter.

Los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel, viajaron al país norteamericano y dijeron que no tienen conocimientos del paradero de su cuerpo.

El hijo mayor del cantante conversó con el medio "Ventaneando" y pidió la ayuda del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para localizar los restos de su difunto padre.

José José e hijos. Foto: Instagram.

"La situación sí está muy rara porque no hay nada establecido a este momento de José Rómulo Sosa Ortíz, el nombre de mi papá no aparece ni en el hospital ni en la funeraria, a este momento no se sabe dónde está el cuerpo", comentó.

Además, agregó que cuando arrivaron a Miami, su hermana Sarita no le contestaba las llamadas. “No nos dice nada, está dando entrevistas por doquier, estamos muy enojados, desconcertados”, manifestó.

Por su parte, Sarita concedió una entrevista para aclarar los rumores y conflictos con sus hermanos. En su declaración minimizó el drama y dijo que “ellos son muy conscientes de que saben dónde está” el cuerpo de su padre.