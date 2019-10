Paula Manzanal sorprende al presentar a su nuevo novio

La modelo Paula Manzanal, conocida por sus relaciones amorosas con atractivos hombres de la farándula peruana, sorprendió con una romántica foto en su cuenta de Instagram.

Se trata del nuevo novio de Paula Manzanal, quien estaría acompañándola en Australia, continente donde ahora radica la modelo.

A través de Instagram, la peruana compartió una foto donde aparece de espaldas siendo cogida de la cintura por él.

“I always wake up smiling.. I think it’s your fault (Siempre me levanto sonriendo y creo que es por tu culpa)”, escribió Paula Manzanal en la descripción de la imagen que ha causado polémica entre sus seguidores.

Pese a que no se conoce con exactitud cómo es su apariencia, algunas amigas como Stephanie Valenzuela, le enviaron buenos deseos en su relación.

“Barbie y Ken, te mereces toda la felicidad en este mundo”, se lee en el comentario de la cantante urbana.

Según Antonio Tafur, amigo cercano de las modelos, la pareja de Paula Manzanal sería un jeque árabe muy joven. Sin embargo, la misma modelo desmintió que se tratara de un hombre millonario.

¿El novio de Paula Manzanal es el ex de Xoana González?

Los usuarios no tardaron en comparar a la nuevo galán de Paula Manzanal con Rodrigo Valle, exesposo de la argentina Xoana González. Y es que este también lleva tatuajes en los brazos y un peinado similar. “¿What? No”, respondió la modelo.