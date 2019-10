Erick Sabater hace terrible confesión sobre maltratos a Michelle Soifer

“Es una persona dependiente”, fue una de las afirmaciones que hizo el modelo Erick Sabater, quien es la expareja de Michelle Soifer. Él estuvo presente en el programa “Mujeres la mando” para dar su opinión sobre las declaraciones de Chris Soifer en “El valor de la verdad”.

Durante su participación en el programa, Erick Sabater reveló que conocía lo que estaba viviendo Michelle Soifer con Kevin Blow, quien confesó haberla maltratado porque “ella lo incitó”.

PUEDES VER Gisela Valcárcel envía mensaje a Michelle Soifer por exponer audios de Kevin Blow

En la conversación, el dominicano expresó que luego de terminar su relación, la madre de su expareja se comunicó con él para manifestarle su preocupación ya que no sabía nada de su hija.

Este hecho le llamó la atención, ya que precisó que la familia de Michelle Soifer es muy unida. Al conocer lo que estaba ocurriendo en la relación con Kevin Blow, él le pidió a la señora que no se separa de la cantante porque estaba atravesando un momento difícil.

Cuando Cathy Sáenz le pregunta a Erick Sabater si conocía que Kevin Blow tenía un “problema” de violencia contra la mujer, el modelo confesó lo siguiente:

“Hace tiempo se dio a conocer que él tenía ese tipo de antecedentes. Creo que con la pareja con quien tuvo un hijo pasaron muchas cosas. Lo que pasa con él es que no tiene paciencia, lo puedes prender muy fácilmente”.

Sobre las agresiones que Michelle Soifer sufrió por parte de su expareja, el modelo dominicano digo esto:

Chris Soifer

“Yo si había escuchado algún comentario, posiblemente habían agresiones hacia Michelle. A mí me llegó el comentario porque yo tenía comunicación con su familia. Una vez su mamá me dijo que tenía preocupación porque hace muchos días no podía ver a Michelle”.

Recordemos que los maltratos que sufrió la ex chica reality por parte de Kevin Blow fueron expuestos por su hermana, Chris Soifer, durante la última emisión del programa “El valor de la verdad”.