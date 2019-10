Connie Chaparro recibe duras críticas tras posar con poca ropa

Connie Chaparro ha llevado una carrera discreta y lejos de escándalos. Sin embargo, una reciente publicación en Instagram ha causado conmoción entre sus miles de seguidores.

La esposa del reconocido actor peruano Sergio Galliani compartió una llamativa foto en redes donde posó con una casaca de cuero sin nada debajo, es decir sin brasier.

Connie Chaparro escribió un extenso texto donde explicó los motivos que la llevaron a tomar tal decisión.

“La verdad nunca me atreví a hacerme fotos tan sensuales, esta vez dije: ¿sino es ahora cuando? Ama tu cuerpo por dentro y por fuera y si a alguien no le gusta, pues que mire para otro lado”, escribió la también actriz en Instagram.

A pesar del mensaje que acompañó la sensual fotografía, muchos seguidores de la locutora la criticaron por posar de esa manera.

“Mamacita hermosa, no necesitas salir así, hacer ese tipo de fotos no es necesario”, “Muy hermosa sin duda, una pregunta ¿por qué la foto?”, “No necesitas hacer esa foto, eres muy linda tal como eres”, “Recuerda que eres madre y algún día le dirán a tus hijos lo que hiciste ...No sé como tu esposo permite que hagas este tipo de fotos”, son algunos de los mensajes que le hicieron llegar a Connie.

Seguidores defienden a Connie Chaparro

A pesar de recibir duras críticas por la atrevida foto, un grupo de usuarios aplaudieron las agallas de Connie Chaparro por posar con poca ropa.

“El hecho de ser madre no te debe hacer perder la sensualidad. Nada de hipocresía, por favor. Ser madre no te mata como mujer, al contrario te hace más sensual, más mujer porque los sentido se dan al máximo”, “Más atrevida que intensa amiga mía , pero vamos, el arte es belleza y viceversa. Besos flaquita”, “Eres hermosa y muy sexy gracias por ser tan tú”, escribieron algunos fans de la actriz.