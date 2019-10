Angie Jibaja comparte emotivo reencuentro con sus hijos

Angie Jibaja ha pasado por momentos verdaderamente complicados, luego que el Ministerio de la Mujer decidiera quitarle la tenencia de su hijos .

Como se sabe, autoridades se vieron en la obligación de intervenir, pues la modelo dio señales de su incapacidad para cuidar a los pequeños. La expareja de Jean Paul Santa María. tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación.

"¿Algún problema más? No hay nada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron... yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron... los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mi vida, sin ellos estoy muerta en vida", comentó en aquella oportunidad la actriz.

Han pasado tres meses y Angie Jibaja por fin pudo volver a ver y tocar a sus pequeños. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de videos del emotivo momento.

En las imágenes se pudo ver a una Angie muy cariñosa con sus hijos y derramando algunas lágrimas por la alegría que sentía.

Hace un par de semanas, Angie Jibaja ya anunciaba que muy pronto volvería a ver sus hijos.

"Ahora si no falta nada mi amor mis amores , son mi vida entera, Dios, Janko, Giay Nicolas mi familia y las personas que creen en mi ", escribió en aquella ocasión.

Instagram: Angie Jibaja alarma a fans con arma de fuego

A inicios de septiembre, Angie Jibaja preocupó a sus fans tras compartir en Instgram un video donde presumió una pistola. Sin embargo, el objeto sería de juguete, pues la modelo se estaría preparando para un papel.

“Saludos a todos mis amores ... No saben cómo estoy esperando lo mejor, sé que se sentirán orgullosos. PDS me fastidia explicar esto, pero lo haré para que los malos entendidos. También soy actriz, y si salgo con una pistola es parte del show”, escribió.