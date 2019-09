Tilsa Lozano envía indirecta a Fiorella Rodríguez: "Prefiero de 30 para arriba, no quiero dar clases”

Tilsa Lozano estuvo inquieta en la reciente emisión de “El artista del año”. La ex ‘Vengadora’ no quitó la mirada del video que presentó la producción del programa de Gisela Valcárcel al cantante Nesty, quien se emocionó al ver a su madre y hermano de 29 años.

“Vi un churro en la pantalla y dije (...) Nesty, ¿cuántos años tiene tu hermano? Yo tengo 36, siete años no son nada”, manifestó la exconductora de “En exclusiva”.

Nesty solo atinó a reírse y reveló la edad de su consaguíneo. La pareja de Mayra Goñi bailó con la conductora de “El artista del año” a ritmo de música cubana.

“La calle está dura. Pensé que tenía 32, 33, pero ya bueno, 29 muy chibolo. Yo prefiero de 30 para arriba, no quiero dar clases”, expresó Tilsa Lozano en una entrevista para América Espectáculos.

La ex ‘Playboy’ mencionó como ejemplo a Fiorella Rodríguez, quien sale con un actor de 25 años. “Me he vuelto más exigente. Igual, prefiero salir con mis hijos y cuando salgo no lo pongo en mis historias (risas)”, indicó la figura de Chollywood.

Tilsa Lozano no descarta ninguna posibilidad de darse una oportunidad en el plano sentimental. “No busco nada en realidad. Ahora estoy tranquila, dedicada a mi trabajo, a mis hijos y a mis empresas. Cuando tenga que llegar algo, llegará. Igual se puede hacer casting”, externalizó la exmodelo.

En ese contexto, la jurado de “El artista del año” asegura que no busca solo hombres de buena apariencia, sino que tengan “neuronas”.

“Uno conversa por el teléfono: Whatsapp, Instagram, ahí vas conociendo a la persona. Si te das cuenta que no tiene media neurona, clic, chao, siguiente”, sostuvo la ex ‘Vengadora’.

Michelle Soifer refuta a Tilsa Lozano por veredicto contra Briyit Palomino

Michelle Soifer interrumpió a Tilsa Lozano para reprocharle sobre el veredicto contra la ‘Vampiresa de la cumbia’.

“Ambas han cambiado la letra. Las dos han cambiado la letra, yo presté mucho atención. Miluska, te quiero muchísimo, pero es ‘nunca de mí enamórate’. Ella dijo que nunca de mí te enamorarás.... Ella también lo cambió”, manifestó la expareja de Kevin Blow.