La modelo Natalie Vértiz acaba de cumplir 28 años y los celebró junto a su familia y sus amigos más cercanos. A través de sus historias de Instagram, la ex Miss Perú compartió fotos y videos que demuestran los alegres momentos que pasó junto a su círculo más íntimo.

Las imágenes publicadas por la modelo muestran en todo momento a su esposo Yaco Eskenazi muy cariñoso y compartiendo en todo momento con los invitados. Incluso, luego de apagar las velas del pastel, la ex “guerrera” le da un tierno beso al padre de su hijo.

Las tiernas escenas que protagonizaron Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz durante la celebración de su cumpleaños, demostrarían que los rumores de infidelidad entre el ex “chico reality” y su compañera en la conducción del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Ethel Pozo, no han logrado afectar su matrimonio.

Natalie Vértiz celebra cumpleaños junto a Yaco Eskenazi

Al respecto, la misma Natalie Vértiz señaló que “se ríe” de lo que dicen sobre su esposo, pues conoce a Ethel Pozo y a su mamá, Gisela Valcárcel. Además, aseguró que le “encanta la pareja televisiva que hace con Yaco”.

Natalie Vértiz cumple 28 años

“Me siento totalmente segura de mi relación, nuestro amor es a prueba de balas” afirmó Natalie Vértiz durante una entrevista para el diario Trome.

Por su parte, Yaco Eskenazi respaldó lo dicho por su pareja, con quien lleva cuatro años de matrimonio, “No le damos importancia. Me parece un rumor malintencionado, justo en el momento que Ethel entra a otra faceta (en la televisión), me da pena que traten de utilizar este tipo de arma. Natalie y yo somos una pareja feliz. Estoy perdidamente enamorado de mi esposa, jamás pondría en riesgo mi matrimonio”, añadió el ex “Chico reality”.