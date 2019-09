Michelle Soifer tras críticas a Giuseppe Benigni: “Puedo hacer de mi vida lo que yo quiera”

A Michelle Soifer poco le importan las críticas hacia su ‘amigo’, el modelo venezolano Giuseppe Benigni. La cantante restó interés a quienes la juzgan y quiere vivir una vida a su manera.

Esto lo hizo saber en una entrevista que le realizó América Espectáculos, tras culminar su presentación en la última gala de la segunda temporada de “El artista del año”.

“La verdad, la gente va a criticar siempre porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Honestamente hay que seguir para adelante”, dijo la popular 'Michi'.

Michelle Soifer. Foto: Instagram.

Respecto a las declaraciones de Tilsa Lozano, quien le recomendó en darse “un tiempo para ella misma”, la expareja de Kevin Blow no se quedó callada y decidió responderla.

“Cada uno hace de su vida lo que quiera hacer. Estoy soltera. Puedo hacer de mi vida lo que yo quiera”, sostuvo, en también referencia a su nuevo vínculo sentimental.

¿Qué dijo Michelle Soifer tras críticas respecto a la nacionalidad de su ‘amigo’?

Michelle Soifer también respondió sobre sus ‘gustos’. En respuesta a dicha pregunta, la cantante contó sus razones por las que los prefiere extranjeros.

“No me gustan los chicos de acá, muy divos. Honestamente, no pensaba salir con nadie, estaba tranquila, soltera y apareció Giusseppe. Soy de las personas que valor a las personas. No tengo una relación con él, somos amigos y nos estamos conociendo”, expresó ‘Michi’.

Captura de televisión.

Michelle Soifer defiende a Giuseppe Benigni

Para culminar la entrevista, la mayor de las Soifer señaló que su nuevo saliente es muy distinto al dominicano Kevin Blow.

“No tiene por qué pagar los platos rotos de la mala intención de otra persona. es otra persona, totalmente distinto. Somos amigos y hasta el tiempo lo diga”, manifestó.

Michelle Soifer y Giuseppe Benigni. Foto: América TV.