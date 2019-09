Herederos de José José viajan a EEUU

Luego de que se confirmara el fallecimiento del ‘Príncipe de la Canción’, José José, salieron a la luz los conflictos entre sus familiares y los supuestos desacuerdos sobre dónde serían velados los restos del intérprete, si sería llevado a México para recibir el homenaje que se merece o si estaría en Estados Unidos, donde residía con su hija menor. “Entonces, todos decidieron venir a Miami a presentar sus respetos y conocer cuándo los restos del ‘Príncipe de la Canción’ serían trasladados a su México natal”, citó Univisión.

Ante esto, su viuda, la cubana Sara Salazar, aclaró que será ella quién tome la decisión final al respecto. “Yo soy la esposa y voy a tomar la última decisión con respecto a su velatorio”, puntualizó a Primera hora, tras detallar los últimos momentos de vida del cantante. “Él estuvo batallando contra el cáncer de páncreas. En los últimos días estaba débil y había dejado de comer, por lo que tuvo que ser ingresado al hospital. Se le había colocado una sonda para alimentarlo”, comentó a la salida de la funeraria Caballero Rivero Westchester, en Miami.

Por su parte, su hija Sarita, la menor de los tres hijos del cantante, señaló que este murió tranquilo. “Se fue dormidito, estamos muy agradecidos de que fue así. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en sus últimos momentos”, declaró en el programa ‘Al rojo vivo’.

Los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol, llegaron a Estados Unidos al mediodía (hace unos días anunciaron que demandarían a su hermana Sara por secuestro). Acompañados de la expublicista del mexicano, Laura Nuñez; José Joel y Marysol llegaron a la funeraria en donde, supuestamente, sería velado su padre, pero declararon que no encontraron nada.

En una breve declaración a la prensa, Marysol Sosa pidió a su hermana menor establecer un contacto con ellos, “o veo el cuerpo de mi papá o no creo nada”, sentenció.

Hasta el cierre de esta edición no se confirmó la información sobre el velorio y entierro.

Su fortuna

A pesar del éxito, no queda clara la cifra que recibirían sus hijos y su viuda, teniendo en cuenta que, en los últimos años de su vida, el artista confesó estar lleno de deudas y sin dinero para sus tratamientos médicos. Muchos aseguran que por sus adicciones acabó todo el dinero que ganó. Además, hay una versión que culpa también a su exesposa, la actriz Anel (Ana Elena Noreña), quien aparece en la serie biográfica.

El exmánager de Timbiriche, Mario Castellanos, relató a Forbes México lo que le contó su amigo Carlos Revilla, quien fue mánager de José José. “Desde luego a mí no me consta nada de esto, ni lo puedo asegurar, solo se los cuento a ustedes como me lo platicó Carlos. Resulta que la familia Noreña, encabezada por Anel, propiciaba que José bebiera de más en las fiestas y se metiera otras sustancias, para que, cuando ya José José se encontrara en un estado inconveniente, firmara todo tipo de cosas”.

Datos

José José. Logró vender más de 250 millones de discos, con lo que se convirtió en uno de los latinoamericanos más exitosos de la historia. El año pasado Telemundo estrenó su serie biográfica ‘José José, el Príncipe de la Canción’ que está en Netflix.