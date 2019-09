Hijos de José José aseguran que no encuentran el cuerpo de su padre

José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores de José José llegaron a la funeraria Caballero Rivero Westchester en Miami, con el fin de ver los restos de su padre. Pero, se llevaron una gran sorpresa cuando les dijeron que el cuerpo de su progenitor no estaba en dicho lugar.

El hijo del ‘Príncipe de la canción’ reveló a la prensa que, cuando acudieron a la funeraria de Miami, la gerente del establecimiento les dijo que su padre no se encontraba allí.

José Joel indicó que su hermana Sarita Sosa les informó que el cuerpo de José José estaba en la mencionada funeraria. Sin embargo, aseguró que cuando llegaron a Miami, ella no les contestó el teléfono.

José José y su hijo José Joel

“No sabemos qué está pasando. Sígannos para ver qué nos van a decir. Ojalá nos dejen pasar. Ojalá que el cuerpo de mi papá esté aquí. La señora (Sara Salazar) y la niña (Sarita Sosa) no han sido comunicativas. Pude hablar con Sarita, quien me dio la nota y de ahí todo ha sido muy cuenta gotas. Gracias a ustedes es porque estamos aquí”, expresó, totalmente indignado.

Hija de José José molesta por no ver el cuerpo de su padre

Marysol Sosa, hija de José José, se mostró bastante ofuscada al no poder encontrar los restos de su padre en la funeraria en Miami, donde supuestamente se hallaba. “O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada. Síganos los buenos por favor”, expresó, incómoda.

Luego de ello, se dirigió a las cámaras para exigirle a su hermana Sarita que se comunique con ella y le revele el paradero del cuerpo de su progenitor.

Hijo de José José lamentó haber estado alejado de su padre

José Joel lamentó no haber podido estar junto a su padre José José hace un año, luego de que su hermana Sarita Sosa se llevara al cantante con él a vivir en Estados Unidos.

“México es el lugar donde José José debe estar. No entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Que quede muy claro que no estamos peleando el dinero o la herencia. No nos interesa. Desde año y medio hemos querido saber sobre la salud de mi papá. Esta niña ha insistido en hacer las cosas como lo ha hecho”, expresó.