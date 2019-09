Cadáver de José José estaría desaparecido, según denuncian sus hijos mayores

José José no puede descansar en paz desde que se conociera su deceso en Miami. Un misterio circula en diversos medios internacionales sobre el paradero de los restos del ‘Príncipe de la canción’, esto luego que sus hijos salieran a declarar a la prensa a indicar que no saben dónde está el cuerpo de su padre.

De acuerdo con los hijos mayores del cantante mexicano, Marysol y José Joel, desde que se enteraron que su padre falleció, iniciaron un peregrinaje para conocer dónde exactamente descansan los restos de su progenitor. No obstante, la heredera menor de José José, Sara, reveló en una reciente entrevista que ellos están mintiendo y que sabe la ubicación del cadáver de su padre.

El domingo (29 de septiembre), los hijos Marysol y José Joel visitaron la funeraria en Miami donde la noche del sábado estuvo la tercera esposa del intérprete, la cubana Sara Salazar. Sin embargo, José, quien estuvo distanciado de su padre en los últimos años y tenía poca comunicación con Salazar, indicó que el personal del funéreo le informó que ahí no se hallaban los restos de José José.

“México es el lugar donde José José debe estar. La comunicación ha sido con mi hermana Sarita y ha sido a cuenta gotas”, manifestó José Joel.

“Tengo como cinco, seis semanas que no sé nada de él, la comunicación se rompió”, acotó.

Por su parte, Marysol, con evidente incomodidad, envió un mensaje a su medio hermana Sara a través de los medios de comunicación.

“Por favor, donde estés comunícate que te he estado hablando todo el día, ya estoy aquí y desde ayer te lo dije no veo el cuerpo de mi padre, o no creo nada Sari”, afirmó la heredera de José José.

“Como aquí no está el cuerpo de José, entonces lo que va a proceder es que vamos a peregrinar, vamos a ir al hospital de Homestead por si quieren ir nada mas no se vayan a golpear, no vayan a chocar vamos todos en caravana y no se vayan a lastimar. Saldremos a darle la cara como ha sido hasta el momento”, acotó.

Sarita, hija menor de José José, rompe su silencio

En tanto, Sarita, la hija menor del cantante mexicano José José, dio una entrevista a la cadena hispana Univisión en la que aclaró que su padre había superado el cáncer, pero que su organismo estaba debilitado y ello lo condujo a la muerte.

La joven, que es la que tiene los derechos sobre el legado de su padre, no precisó dónde se encuentra el cadáver de su padre, pero dijo que prepara homenajes en México y Miami, aunque no aclaró si llevarán los restos a tierra azteca.

“Es muy temprano todavía realmente para saber qué se va a hacer”, indicó.