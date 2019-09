Héctor Lavoe y Nilda ‘Puchi’ Román: una historia de amor al borde de la muerte

Héctor Lavoe encontró el amor en una fanática llamada Nilda ‘Puchi’ Román. “El cantante de los cantantes” se enamoró perdidamente de una joven con cejas arqueadas, que lo seguía a todos sus conciertos.

Y es que al poco tiempo de tener su primer hijo José Alberto Pérez, con Carmen Castro, Héctor Juan Pérez Martínez, nombre original del artista, contrajo matrimonio con Nilda Román, quien ya se encontraba embarazada de él.

La pareja vivió una relación tormentosa basada en el amor y el odio. Los problemas en su matrimonio eran constantes, las discusiones ocasionaron diversas alteraciones en el estado mental del intérprete de ‘Periódico de ayer’.

Sus numerosas peleas y separaciones estaban basadas en los problemas de adicción que Juan no lograba superar, además de celos y constantes situaciones de infidelidad de ambas partes.

En 1969, ‘Puchi’ Román concibió a Héctor Pérez Junior, quien a los 17 años producto de un disparo accidental el 7 de mayo de 1987 mientras manipulaba un arma de fuego. Desde aquel fatídico día, se inicia una cadena de situaciones trágicas en la familia.

En febrero de ese mismo año, el cantante y su esposa acapararon las portadas de los medios internacionales. Los esposos se habían lanzado por la ventana de su apartamento en Queens, Nueva York, para evitar la muerte en un incendio. Como consecuencia del salto cada uno sufrió fractura de una pierna.

En esa misma época, en Puerto Rico, la madre de ‘Puchi’ Román es asesinada a puñaladas.

¿Héctor Lavoe se intentó suicidar por Nilda ‘Puchi’ Román?

El 26 de junio de 1988, Héctor Lavoe cayó del noveno piso del hotel Regency del Condado. Por sorpresa, el cantante se encontraba acompañado de su esposa.

Las leyendas urbanas cuentan que él había tenido una visión, que se le apareció su hijo en la ventana del hotel y por eso se lanzó; o que fue empujado por su esposa ‘Puchi’ tras una discusión. Otros en cambio, aseguran que fue causa de la cancelación de su concierto en Puerto Rico.

Meses después, Lavoe contaría su verdad. "Yo me tiré porque tuve una discusión con Puchi… Me estuvo jodiendo desde la noche antes, discutimos y le dije: 'Si sigues jodiendo, me voy a tirar (…) Pero todavía no me quieren allá arriba…'", se lee en el libro "Cada cabeza es un mundo: La historia de Héctor Lavoe", escrito por el periodista Torres Torres, quien lo entrevistó.

La muerte de Héctor Lavoe y su esposa

A comienzos del año de 1988, Lavoe se enteró que padecía de sida tras usar una jeringa infectada. Para ese entonces, la madre de su hijo lo había abandonado, cansada de luchar contra la adicción a la heroína que lo atormentaba.

Lavoe, que había producido tanto dinero con sus éxitos, estaba sumido en la más completa pobreza y soledad.

Cinco años después, el 29 de junio de 1993, Héctor Lavoe dejó de existir en el Memorial Hospital de Queens. Sus restos fueron trasladados a su país natal Puerto Rico, tal como él lo deseó.

Por su parte, Nilda Román Pérez falleció en Nueva York en el 2002 al sufrir un accidente en su apartamento en el Bronx. La conocida ‘Puchi’, descansa junto al famoso salsero y su hijo Héctor.

Ella residía sola en la casa que compartió con el amor de su vida, cuando a pocos días de someterse a una operación de corazón abierto, intentó brincar por una escalera, perdió el balance y cayó al pavimento. Además, padecía de asma bronquial.

Sólo unas semanas antes de morir, la historia de amorosa de uno de los mejores salseros de la historia fue revelada por ella, en una extensa entrevista donde contó su vida con Lavoe y que luego, los guionistas originales de “El cantante” usaron como base de la película.