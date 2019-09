La hija de Ewan McGregor revela que fue violada y tuvo un aborto

La modelo Clara McGregor, de 23 años, confesó en una desgarradora carta abierta en Instagram, como padeció desde los 4 años crisis de ansiedad, y más adelante se hizo adicta a las sustancias.

No obstante, lo más desgarrador que contó la hija del actor de Hollywood, Ewan McGregor, es un episodio de violación y aborto como consecuencias de mantener una relación toxica.

“Me han avergonzado tanto algunos de mis problemas de salud mental que ni siquiera he querido contarles a mis amigos”, inicia la joven en su publicación realizada el 27 de setiembre.

“El año pasado me enfrenté a la adicción, me puse sobria y luché contra la depresión y ansiedad”, explica señalando antes que espera que su experiencia ayude a otras personas.

“Tuve una relación abusiva, un aborto, y la lista solo continua […] Estaba tan avergonzada de mi adicción, de mi ansiedad y depresión. Me avergonzaba el abuso que había dejado que me sucediera. Me culpé por los moretones, los ojos negros, las violaciones y los ataques que un hombre me hizo”, explica sin revelar quien habría sido el responsable.

Clara McGregor se confesó en una carta abierta publicada el 27 de setiembre del 2019. [FOTO: Captura Instagram]

En otro momento, Clara McGregor –quien acaparó titulares en 2018 al pasar desnuda para la revista Playboy- también confesó que el peso de la fama de su padre, le provocó ataques de pánico y ansiedad desde que era niña.

La relación de Clara McGregor con su famoso padre ha tenido sus altibajos. [FOTO: Instagram]

“La ansiedad ha sido algo con lo que viví desde que tenía 4 años. Había estado teniendo ataques de pánico desde que era un niño y no sabía que podía vivir mi vida sin este miedo paralizante”, esto la habría empujado a desarrollar una adicción a las pastillas tranquilizantes.

"También luché con el abuso de sustancias, me llevó a Xanax y estoy orgulloso de decir que he estado limpio y sobrio de las píldoras durante 110 días".

Clara McGregor reveló que fue adicta a las pastillas y lleva 110 días libre de ellas. [FOTO: Instagram]

Finalmente, Clara McGregor termina su publicación sugiriendo a sus 41.1 mil seguidores en Instagram a no sentirse avergonzados si atraviesan situaciones parecidas.

