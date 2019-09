Emma Watson rinde homenaje a famoso artista con una tierna foto

Emma Watson rompió con los paradigmas de las celebridades del momento al publicar una imagen que esconde un homenaje. La actriz recordó al fotógrafo alemán Peter Lindbergh, quien falleció a sus 74 años.

Otras famosas como Penélope Cruz, Rihanna, Laura Escanes y Victoria Beckham también se despidieron en las redes sociales del maestro de las cámaras; el hombre que inventó a las top model.

A través de Instagram, Emma Watson se unió al duelo y posteó una fotografía del artista. Es de hace unos años, luce un sombrero, su cabellera suelta y una camiseta deportiva. La postal es en tono sepia.

La publicación no tiene ningún mensaje pero si una mención: la cuenta oficial de Peter Lindbergh, a quien le debe sus inicios en su carrera artística.

La imagen de la actriz de la saga de Harry Potter cuenta con más de dos millones de “me gusta” y 7 mil comentarios de personalidades y seguidores que lamentaron la muerte del reconocido fotógrafo.

Emma Watson rinde homenaje a famoso artista

“Apoyó mi sueño de estar en la revista Vogue de manera sostenible y ética cuando no era ‘cool’ y, según me dijeron, nunca podría considerarse ‘elegante’. Era un hombre muy amable. Me sentí yo misma cuando tomó mi foto (esto no sucede mucho). Me sentí hermosa. Ya te extraño, Peter”, expresó la actriz en las redes sociales.

El “maestro de la cámara” falleció a sus 74 años, su carrera profesional despegó en plena época de los 90 cuando tuvo el privilegio de retratar a las top model del momento como Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington o Naomi Campbell.

