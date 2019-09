Ricky Martin anuncia la llegada de su cuarto hijo

Durante la gala Human Rights Campaign, Ricky Martin se tomó un momento para incluir en su discurso sobre el amor inmenso que siente por su familia. No obstante, hubo un momento en que no ocultar su emoción, pues anunció la llegada de un nuevo integrante.

Como se sabe, el cantante boricua de 47 años se casó con el pintor sueco-sirio Jwan Yosef (35). Ambos crían juntos a sus tres hijos. Sin embargo, la pareja tomó la decisión de tener otro bebé más.

El anunció llegó luego de hablar de Puerto Rico y agradecer a su gente por “ser un ejemplo para el mundo”, cuando subió a recibir el galardón de Human Rights Campaign por su labor en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI el pasado 28 de septiembre.

“Mi familia está aquí. Jwan, mi esposo, te amo. Mis hermosos gemelos Valentino y Matteo, que también están acá, los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran cada día, me motivan a seguir haciendo lo que hago, y ustedes son unos chicos grandiosos. Lucía, mi niña, que no está acá con nosotros, está en casa con su abuela, pero ella también es el amor de mi vida”, dijo Ricky Martin antes de revelar la noticia.

“Por cierto tengo que anunciar, estamos embarazados, esperando otro bebé, amo las familias grandes”, dijo muy emocionado el cantante, sin dar más detalles.

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin?

Actualmente, Ricky Martin tiene tres hijos, los gemelos Valentino y Matteo, que nacieron en agosto de 2008 mediante la gestación subrogada, y la pequeña Lucía, nacida el 24 de diciembre de 2019.

Cabe mencionar que el 29 de marzo de 2010, Martin hizo pública su homosexualidad a través de Twitter. En aquella época, el cantante mantenía una relación amorosa con el chileno Cristóbal Olivos.