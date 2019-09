¿Olinda Castañeda se disculpa con Tilsa Lozano por llamarla ‘roba maridos’?

Luego que Magaly Medina criticara duramente a Olinda Castañeda por volver con Jackson Mora tras ser captada al lado de Tilsa Lozano, la modelo decidió perdonar a su expareja, pero también hizo un mea culpa por haber llamado ‘roba maridos’ a a la excolita Reef.

En una entrevista concedida al diario Trome, Olinda Castañeda fue consultada por su actitud de aparecer en la pelea de Jackson Mora pocos días después que este fuera ampayado en salidas con Tilsa Lozano.

“Muy aparte de la relación que hemos tenido, seguimos siendo amigos. Muchas personas no pueden entender, quizá van a pensar con el ego y orgullo, pero no soy así. Estuve con él durante su preparación y no me pareció mal apoyarlo”, explicó Olinda Castañeda.

La actitud excesivamente conciliadora de Olinda Castañeda llevó a la obvia pregunta si se plantea retomar la relación amorosa con Jackson Mora, a lo que la modelo respondió: “Una nunca sabe lo que pueda pasar ni qué decisión se pueda tomar. La idea es perdonar y ver qué pasa más adelante”.

Y a pesar de reconocer que para que pueda retomar su relación con Jackson Mora tiene que hacer muchos méritos, Olinda Castañeda aseguró que salir a los medios a hablar sobre el peleador cuando se hicieron públicas las imágenes de este con Tilsa Lozano reconoció que: “No estuvo bien lo que hablé, aquí no hay culpables ni nada”.

Asimismo, Olinda Castañeda hizo un mea culpa sobre las palabras de grueso calibre que tuvo contra Tilsa Lozano, a quien llegó a calificar de ‘roba maridos’: “Fue una manera muy fuerte en la que hablé, un momento en que me dejé llevar por la cólera y reaccioné como cualquier mujer reaccionaría”.

Sin embargo, cuando el periodista le preguntó si estaría dispuesta en pedirle disculpa a Tilsa Lozano, quien incluso amenazó con demandarla por difamación, Olinda Castañeda sorprendió con esta respuesta.

“No. Ya dije que fue un error expresarme así de una mujer y eso para mí es asumir mi responsabilidad de haber hablado fuerte, pero no tendría por qué pedir disculpas a nadie”, sentenció la modelo.