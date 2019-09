Miley Cyrus publica melancólico mensaje tras fin de sus relaciones con Liam y Kaitlynn

Miley Cyrus se encuentra disfrutando de unas prolongadas vacaciones en su natal Estados Unidos, a casi dos meses del fin de su relación con el actor Liam Hemsworth. Las postales de cada momento que vive la intérprete de “wrecking ball” son compartidas constantemente en su cuenta de Instagram.

El mensaje que escribió la cantante en una de las instantáneas ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores pues sería una indirecta para sus exparejas Liam Hemsworth y Kaitlynn Carter.

"Goodbyes are never easy" (Las despedidas nunca son fáciles) escribió la ex "chica Disney" como leyenda de una fotografía donde posa en traje de baño.

La frase sería alusiva al fin de los casi diez años de relación con Liam Hemsworth y al breve affaire que tuvo posteriormente con la bloguera Kaitlynn Carter.

Por su parte, Liam Hemsworth también optó por tomar vacaciones para superar la ruptura de su matrimonio. A diferencia de la cantante estadounidense, el actor decidió refugiarse en el calor del hogar de su hermano mayor Chris Hemsworth, junto a su cuñada Elsa Pataky y sus sobrinos India Rose, Tristan y Sasha.

De acuerdo con la revista Women’s Day, Chris Hemsworth ha expresado sus deseos de que su hermano continúe viviendo en su natal Australia pues cree que si vuelve a su casa en Hollywood, puede resultar agobiado por la presión mediática.

Hasta el momento, tanto Liam como Miley se han mostrado enfocados en sus proyectos personales, pues la cantante ha lanzado el tema “Don’t call me angel” en colaboración con Ariana Grande y Lana Del Rey, mientras que el protagonista de “Los juegos del hambre” anunció recientemente el estreno de “Killerman”, filme acción que se acaba de estrenar en Estados Unidos.