Melissa Klug: “Mi corazón perdonó hace tiempo a Jefferson Farfán”

Melissa Klug habló claro y tendido sobre la “amistad” que existe entre su expareja Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

La ‘chalaca’ aseguró que sus rencores hacia el futbolista de la selección peruana quedaron en el pasado.

“Con el corazón totalmente sincero te digo que no estoy dolida ni ardida, mi corazón lo perdonó hace tiempo (a Jefferson Farfán) . Tenemos cuatro años separados y lo que pasó y cómo pasaron las cosas, ya lo olvidé”, señaló a Trome.

Además, aclaró que no tiene nada en contra de Yahaira Plasencia, pues no cree que el padre de sus hijos se deje manipular por la persona que tiene a lado.

“Mi rabia y mi cólera no es contra ella, porque no creo que Jefferson se deje influenciar por una pareja. Entonces, si él se está portando bien o mal como padre, no creo que sea su culpa. No la envidio, no le tengo cólera, ella para mí no existe”, agregó.

Sin embargo, Melissa Klug envió una clara advertencia a Jefferson Farfán. Como se sabe, desde hace un tiempo, Klug viene señalando que el deportista no pasa mucho tiempo con sus hijos que tiene con ella.

“Perdí un hombre que no me supo respetar ni valorar, él perdió una familia”, comentó.

Sobre la posibilidad de una boda entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, Melissa Klug sorprendió con sus declaraciones, pues les deseó, al parecer de manera irónica, lo mejor.

“Ojalá que se casen, que sean muy felices, tengan hijos y formen una familia bonita, porque ambos son tal para cual, me entiendes ¿no? (risas)”.

“No soy quién para opinar o decir qué mujer Jefferson debe tener a su lado, tiene derecho de lucirla de la mano, presentarla ante la sociedad como su novia, enamorada, esposa, como lo que sea, y siento de corazón que merecen estar juntos”.