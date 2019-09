Melissa Klug a Jefferson Farfán: “Quiero conciliar por la tranquilidad de mis hijos”

La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se ha roto por completo. No tienen un trato amical como tampoco una comunicación amable por sus dos hijos. Sin embargo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ ha confesado estar harta de los problemas y quiere que las cosas mejoren con el futbolista de la Selección Peruana.

En una entrevista realizada a El Popular, Melissa Klug fue consultada por su situación actual con Jefferson Farfán, a lo que esta contestó de manera escueta, pero certera: “Estoy dispuesta a conciliar por la tranquilidad de mis hijos, quiero llevar las cosas en paz, somos padres”.

El periodista recordó la dura crítica que le hizo Melcochita a Melissa Klug por los constantes comentarios hacia el futbolista, más aún cuando se hicieron públicas sus salidas con Yaharia Plasencia.

En dicha ocasión, el cómico dijo: “… está picona, perdió a la gallina de los huevos de oro por sonsa”. Ante esto, Melissa Klug respondió: “No voy a responder a un señor de edad. Él puede tener su manera de pensar, no sabe la realidad. Son temas personales. Nadie sabe lo de nadie”.

En otro extracto de la entrevista, Melissa Klug fue consultada si será representada en la película biográfica de Jefferson Farfán que está próxima a estrenarse en 2020:

“Me han contado que no estaría incluida en la película. Entonces, no sé cómo nacieron sus hijos. Fui parte de la vida de Jefferson desde sus inicios en Alianza y luego se fue a Europa. No entiendo cómo han podido cortar once años de su vida”.

Y agregó: “Daré mi opinión el día que vea la película. Estoy ansiosa”.

En ese sentido, Melissa Klug habló sobre el proyecto de hacer una miniserie basada en su vida; sin embargo, la ex de Jefferson Farfán comentó que aún no se ha concretado nada serio para llevarlo a cabo, pero destacó que:

“Les adelanto que allí yo sí incluiría a todas las personas y todo lo que me ha pasado en la vida. Aún estoy a la espera de ver una película que se estrenará en enero y, según eso, mi serie podría completar escenas de esa película”, haciendo alusión al film de Jefferson Farfán.