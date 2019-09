Kinsey Wolanski: Modelo que invadió la Champions League realiza bromas “picantes” en gym

La modelo Kinsey Wolanski se muestra cada vez más activa en Instagram y entre sus últimas publicaciones destaca una broma realizada en un gimnasio donde practica una rutina de “movimientos extraños” que no pasó desapercibida entre los asistentes.

El video –publicado el 26 de setiembre- la muestra gateando en una caminadora, y por lo ceñido de su vestuario enseñaba más de lo que cubría, algo que fue aprovechado por un joven junto a ella para grabarla.

Kinsey Wolanski, quien saltó la fama en junio último al invadir el campo de juego en la final de la Champions League, mientras se desarrollaba el encuentro entre Liverpool y Tottenham en el Wanda Metropolitano, viene adquiriendo cada día un mayor número de seguidores por sus bromas de alto voltaje (como desprenderse de su ropa interior en la calle, mientras le pide a un extraño que le sujete su café). Las mismas que luego son replicadas en su canal de YouTube, que cuenta con 20,8 mil suscriptores.

No obstante, en su cuenta de Instagram –donde posee 3.3 millones de seguidores- también comparte rutinas de ejercicios para mantenerse en forma, así como sesiones de fotos en bikini y con ropa deportiva ultra ceñida.

El futuro de Kinsey Wolanski

La modelo de “Sports Illustrated” y “Maxim” declaró en una revista que su intención es realizar más bromas que le permitan acumular una fortuna que asegure su retira laboral antes de la treintena (actualmente tiene 22 años).

“Para cuando tenga 30 años, planeo ganar suficiente dinero para retirarme, y las rachas en la Liga de Campeones solo me ayudarán a lograr eso”, declaró en una entrevista al tabloide británico The Sun.

No obstante, su última excursión no resultó como lo imagino y en su intento por interrumpir el último partido de la Copa América 2019, donde se disputaba el partido entre Perú vs. Brasil, la modelo fue detenida y encarcelada por unas horas.