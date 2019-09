Jimmy Santi llora la muerte de José José: “Me enamoré de la increíble voz que tenía”

Jimmy Santi derramó unas lágrimas al enterarse que su “compadre” José José había dejado este mundo terrenal. El cantante peruano, conocido por sus temas “Sabor a sal” y “Mi llavero y mi corazón” de su disco “Chin chin”, admitió que acompañó al ‘Príncipe de la canción’ en sus problemas con el alcohol.

“La noticia me llegó de sorpresa y me parte el alma (su reciente fallecimiento). Era el mejor amigo que tuve, más que un amigo, era mi hermano, vi nacer a su primer hijo, estuve con él en sus triunfos y cuando tuvo sus problemas con el alcoholismo. Me enamoré de sus canciones, de la voz increíble que tenía”, manifestó el popular ‘Chin chin’ en una reciente entrevista para el diario Trome.

Jimmy Santi. (Foto: archivo)

Jimmy Santi reveló que tuvo una amistad con el mexicano antes que el mundo lo reconociera como José José.

“Lo conocí cuando todavía no era José José, vivía en una colonia bastante humilde, era una persona con un gran corazón y estaba enamorado de sus canciones. A mí mujer le gustaba hacer parrilladas y un domingo lo invité a mi casa”, manifestó el artista.

José José en concierto. (Foto: archivo)

“Lo fui a visitar dos años atrás, pero también estuve en Miami cuando viajé para invitarlo a mi aniversario (por sus 50 años de vida artística) y cantamos a dúo. Mi hermano (José José) ahora es mi ángel”, acotó.

Finalmente, Jimy Santi expresó que le gustaría dedicarle una canción al ídolo mexicano. “No soy compositor, sino intérprete, pero si un compositor compone una canción, sí me gustaría (dedicarle un tema)”, adelantó.

Último concierto de José José en Perú

Recordamos el concierto que José José ofreció en febrero del 2013, en el “Centro de Convenciones María Angola” de Miraflores. Este sería su último show en Perú, gracias a la intervención de Jimmy Santi.

“Gracias amigos por la oportunidad que me dan de venir a celebrar con mi hermano Jimmy Santi sus cincuenta aniversario, gracias”, manifestó en pleno concierto.