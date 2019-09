José José: los siete mejores duetos del ‘Príncipe de la canción’ [VIDEOS]

Este último sábado dejó de existir ‘El Príncipe de la Canción Romántica’ a los 71 años tras un mal de cáncer en la ciudad de Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, el legado de sus canciones ha escalado en nuestros corazones y lo recordaremos por siempre.

Para muchos se fue el más grande de la música romántica de los 70, y es que sus temas como “El triste”, “Vamos a darnos un tiempo”, “Almohada”, “40 y 20”, Si me dejas ahora" y “Lo dudo” atraparon a más de uno y enamoraron a otros.

Por ello, buscamos sus mejores duetos que realizó en sus 55 años de carrera profesional y hallamos grandes joyas. José José compartió escenarios con distintas figuras de la música como Lucía Méndez, Juan Gabriel, José Feliciano, entre otros.

1) José José y Lucía Méndez

Junto a su compatriota grabó un popurrí de éxitos en 1985.

2) José José y Pimpinela

El artista mexicano colaboró junto a los hermanos argentinos la canción “Entre la espada y la pared” en 1998.

3) José José y José Feliciano

En 1986 grabó junto al puertorriqueño “Por ella”.

4) José José y Paul Anka

El artista mexicano y el cantautor canadiense grabaron 1996 “Déjame conocerte (Let me get to know you)”.

5) José José y Alejandra Avalos

En 1995 junto a su compatriota hicieron el tema “Te Quiero Así”.

6) José José y Libertad Lamarque

Uno de sus primeros duetos fue junto a la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque en 1969.

7) José José y Nadia Milton

En 1970 grabó con la artista chilena “Nadie Simplemente nadie”.

Cristian Castro llora por muerte de José José

El hijo de Verónica Castro se declaró uno de los mayores admiradores del cantante y tras conocer de su fallecimiento grabó un video (que posteriormente fue difundido por el programa “Hoy”), expresando el dolor que sentía por la partida del “Príncipe de la canción”.

“Me siento muy afligido por la muerte de José José”, dijo recordando su niñez junto a los hijos del cantante del que fuera su cantante favorito.

“Me siento muy triste y espero que su familia este bien”, expresó con voz quebrada y sin poder contener las lágrimas.