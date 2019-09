Los audios que revelan que la hija de José José le exigía dejarle todo a su nombre

Tras la muerte del “Príncipe de la canción”, se viene recordando varios de los pasajes de la vida del cantante, uno de ellos fue el escándalo que desató la revelación de los audios que demostraron que la menor de las hijas del artista, Sara Sosa Salazar, convenció y presionó a su padre para que firme un poder legal ante el notario.

Según Laura Núñez, representante y amiga muy íntima de José José, Sara Sosa llegó hasta la vivienda de su padre con la pretensión de hacerle firmar un poder notarial que le permitiría hacerse cargo de todos sus bienes y ser llevado a Miami. Situación que fue captada a través de audios y posteriormente publicados por la revista TV Notas.

“Yo te lo suplico como tu hija, déjame ayudarte, yo jamás te voy a hacer daño. Conoces a todos los testigos y sabes el poder que ellos tiene también sobre mí, yo nunca jamás te voy a lastimar, jamás”, se oye decir a Sara Sosa.

“En frente de todas estas personas, yo siempre lo he dicho, si tú firmas, todos ellos tienen derecho de ir contra mí si yo hago mal y siempre te lo he dicho. Laurita, tú ya tuviste tu momento de hablar, yo jamás , y te lo digo en frente de todos, soy Sara Sosa, soy la hija de José Romulo Sosa Ortiz, si yo hago algo mal, ustedes tienen el poder de quitármelo”, continuó la menor de la hijas del cantante.

José José junto a su última hija Sarita Sosa

Mientras que Laura Núñez, quien también participó de la reunión, trataba de convencer a su amigo de que no firme los documentos y espere asesoría legal, la menor de las hijas de José José la silenciaba acusándola de ser ella quien manipulaba las decisiones de su padre.

Luego de la discusión entre Laura Núñez y Sara Sosa, José José decide firmar los documentos ante el notario, quien también se econtraba en la reunión. : “Yo voy a firmar por efecto de lo urgente, yo creo que ella lo debe tener, tal vez después (...) lo revoquemos”, indicó en ese momento el artista, con evidente fatiga debido a su enfermedad.

Laura Núñez contó los pormenores de la polémica reunión en un programa mexicano, donde reveló que el notario que llevó Sara Sosa a la firma de documentos estaba confabulado con la joven para ejercer presión sobre el artista y convencerlo de dejar todos sus bienes a su nombre.

Incluso, el hijo del intérprete, José Joel Sosa Noreña respaldó la versión de Núñez a través de un mensaje. “Yo no estaba en México (...) y ese tiempo fue utilizado por Sarita para hacer todo este movimiento y llevarse a mi papá. No sé exactamente si se pusieron de acuerdo o cómo se pusieron de acuerdo o qué pasó pero pues a mí me quitaron de la jugada”, dijo en su momento el primogénito de la estrella mexicana.