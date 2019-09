José José al confesar alcoholismo en 1993: “No es mi momento de irme de este mundo”

José José falleció el pasado sábado 28 de setiembre a causa del cáncer de páncreas, dejando un gran legado musical, pero también una serie de problemas, de adicciones que fueron a la par con su exitosa carrera como cantante. Justamente en 1993, el ‘Príncipe de la Canción’ decidió abrirse y hablar como pocas veces del alcoholismo que lo afligió durante tantos años.

En dicho año, José José brindó una entrevista exclusiva al periodista Ricardo Rocha (quien lo ayudaría a recuperar su carrera musical) dejando el silencio que por años rondaron el entonces rumor de su adicción alcohol para confesarse sobre este y otros problemas que venía arrastrando el cantante mexicano.

En dicha entrevista, el ‘Príncipe de la Canción’ se confesó ante su entrevistador y el público presente, revelando que no ha sabido manejar sus emociones y que este lo llevó a caer en las más hondas de las angustias y depresiones, que es donde el alcohol se vislumbró como una falsa alternativa de escape.

“… En aquella experiencia que del todo no fue agradable, me encontraba en pésimas condiciones debido al no buen manejo de mis emociones, eso es lo que más me ha llevado a mí a cometer errores, a fallar. Mi sensibilidad, que es lo único que puedo entregarles con honestidad (al público)”.

En otro extracto, Ricardo Rocha comentó a José José los rumores que desde muchos años corrían sobre el estado de salud del cantante, de sus problemas internos, de que habría intentado quitarse la vida.

En una situación desesperada como la que se encontraba, José José comenzó su respuesta agradeciendo a personalidades del espectáculo mexicano como el propio Rocha, Dario de León, Tina Galindo y Fanny Schatz quienes le dieron el apoyado desinteresado cuando más lo necesitaba.

“Tomé la decisión de internarme en una clínica especializada en la recuperación del alcoholismo. Una de las cosas que ha ocasionado el mal manejo de mis emociones es que yo me convirtiera en un enfermo de alcoholismo. Durante muchos años he padecido esta enfermedad y he luchado diariamente contra ella y no siempre la venzo, no siempre la controlo, no siempre la manejo. Me ha ocasionado dolores muy grandes”, confesó José José ante una audiencia atónita.

Sin embargo, José José consideraría que todo ese proceso era necesario para superar de la mejor manera sus problemas de fondo.

“Creo que necesitaba atravesar por esta circunstancia para comprender que mi batalla seguirá. Mi lucha contra esta enfermedad, en esta oportunidad, me ganó una batalla, no la guerra”.

El ‘Príncipe de la Canción’ reveló que estuvo internado en rehabilitación por 32 días en los Estados Unidos, pero no dejó pasar la ocasión para contar que intentó quitarse la vida en más de una ocasión, pero que aún no estaba destinado a ello.

“Yo creo tanto en Dios. Bendito sea nuestro santísimo padre que me ha dado la oportunidad de entender que no es mi momento de irme de este mundo. Yo tuve tantos problemas emocionales que decidí una vez más terminar con mi existencia y él no lo ha querido así y se lo agradezco mucho porque me ha dado la oportunidad de seguir adelante para él, para mis hijos, para mi madre, para mi carrera, que se la debo a todo este público”.