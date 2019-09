La Batalla de los Gallos y la hilarante rima sobre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán [VIDEO]

El Red Bull Batalla de los Gallos 2019, torneo nacional de freestyle, tuvo en su etapa de los octavos de final un picante como hilarante duelo entre Blaximental y Trickman, quienes tuvieron un divertido contrapunteo que terminó recordando a personajes como Paolo Guerrero, Ricardo Gareca, Pedro Gallese, Jefferson Farfán y hasta a Yahaira Plasencia.

Los octavos de final entre Blaximental y Trickman se dividió en tres rounds, la primera manejando la temática de Telenovelas, la segunda con Películas y la tercera un libre 4x4; sería en esta última donde lo más hilarante tendría lugar.

La Batalla de los Gallos es el torneo nacional de freestyle donde se presentan los mejores MC del Perú

Resulta que, durante el último round, que era de temática libre, las rimas derivaron en fútbol y en los futbolistas de moda en nuestro país.

En un extracto, Trickman rimó lo siguiente: “Si no es tuyo, ¿qué haces aquí? Como tú me dices eso, porque sabes wanabe. Por favor, yo le gano con esmero, tú no eres (Ricardo) Gareca, eres el aguatero...”

Ante esto, Blaximental responde en la última rutina de los octavos de final del Red Bull Batalla de los Gallos así: “Yo soy el aguatero, pero no son gotas de agua, son de sudores porque soy delantero. En esto yo persevero. Como (Paolo) Guerrero voy a golear a este portero (señalando a Trickman)”.

Luego que Trickman asegurara que su rival solo es delantero del FIFA 2019, Blaximental improvisó una hilarante rima que sacó los aplausos y risas de los asistentes: “2019… Yo soy arquero, puedo ser Gallese… Delantero este se crece (mirando a Trickman) … yo soy Farfán y ese ‘Totó’ me pertenece”, en clara alusión a Yahaira Plasencia.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

Al final, Blaximental terminaría imponiéndose a Trickman y clasificando hacia la siguiente etapa, los cuartos de final donde caería ante Jaze.

Precisamente, Jaze llegaría a la final contra Litzen, donde este último se impondría como nuevo campeón nacional, ganándose con ello el derecho a representar al Perú en el torneo mundial que se desarrollará en España.