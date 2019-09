Gisela recrimina a Michelle Soifer: “Ha grabado hasta mi conversación”

Gisela Valcárcel empezó totalmente incómoda en la reciente emisión de “El artista del año”. La popular ‘Señito’ recordó cuando la semana pasada Michelle Alexander, Tilsa llozano y ella aconsejaron a Michelle Soifer tras las fuertes declaraciones que dio su expareja Kevin Blow en “El valor de la verdad”.

La conductora de “El artista del año” aprovechó la oportunidad para reprochar el accionar de la exparticipante de “Esto es Guerra”, quien reveló audios comprometedores del dominicano, en el que dejó entrever que habría agresión psicológica y física en su relación.

“Es que ha sido un papelón el que hemos hecho la señora Michelle Alexander, Tilsa Lozano y la que habla, cuando la semana pasada aquí le dijimos a Michelle Soifer:'Aquí terminó todo mamita, quédate calladita'. Y ella nos dijo:'Sí, mamás'. Nosotros dijimos está encaminada la niña. Michelle Alexander dijo lo logramos. Tremendo papelón que hemos hecho”, manifestó Gisela Valcárcel.

En esa línea, la conductora de “El artista del año” indicó que no piensa hablar más sobre el particular y dejó en claro qué es lo que hará de ahora en adelante.

Así fue la reacción de Tilsa Lozano tras escuchar a Gisela Valcárcel. (Foto: captura)

“Michelle Soifer ha grabado hasta mi conversación. ¡Ay que miedo!¡Ay que miedo!Yo sí voy hacer algo, no voy hablar del tema. Moraleja: ‘Cuando pongo el pecho que sean por los míos’. Pero yo no vuelvo a poner el pecho”, acotó la popular ‘Señito’.

La productora se mofó y puso en contexto los audios que se emitió en diversos programas de espectáculos. Tal es así que, la popular ‘Señito’ dijo con sorna que Michelle Soifer tendría las conversaciones que mantuvo con ella, las cuales las podría difundir en distintos chats de Whatsapp.

Chris Soifer revela que Kevin Blow agredía a Michelle Soifer

La hermana de Michelle Soifer manifestó que luego de una pelea, la popular ‘Sol’ le aseguró que no era la primera vez que Kevin Blow la agredía físicamente.

“Un día hubo una discusión, estábamos solos los tres y yo me quedo mirando a mi hermana y le pregunto ‘¿alguna vez te ha levantado la mano?’ (era la primera vez que me atrevía a preguntarle eso) y me dice, ‘siempre’”, contó la hermana de Michelle Soifer entre lágrimas.