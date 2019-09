Frida Sofía insulta a periodista que aseguró que sus problemas son un “montaje”

Frida Sofía vuelve a ser noticia por las razones menos esperadas, y es que esta vez la hija de Alejandra Guzmán despotricó de la peor manera contra la periodista que llevó un vidente a su programa quien asegurara que el pleito con su madre no solo era un show, sino que esta corría el peligro de suicidarse.

En un video de Instagram, Frida Sofía, visiblemente alterada, con mucho enojo y con los ojos llorosos, descargó toda su ira con un mensaje que empieza de la siguiente manera:

“Para toda la gente que piensa que esta vida es divina, que todo el mundo es feliz… O sea, cuesta un huevo atreverte a hacer las cosas, más aún hoy en día con gente tan culera, tan mala leche, que nada más abren su pinche computadora y se ponen a hablar mi**a”.

Acto seguido, Frida Sofía arremetería directamente contra la periodista que llevó al vidente que aseguró que la hija de Alejandra Guzmán cometería suicidio:

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán

“Angélica Palacios, chinga tu p**a madre. Tú eres un diablo. Eres un asco de persona, traes un disque vidente, que disque me voy a suicidar, que esto es un show. No, cu***a, esto no es un show, el único show es el tuyo ca***a. Pero no, esto no se vale”, terminó diciendo Frida Sofía.

Ante esto, Angélica Palacios, periodista de Multimedia7 decidió responder a Frida Sofía por los calificativos de grueso calibre, en los cuales la comunicadora asegura que decidió hablar del tema relacionado a la hija de Alejandra Guzmán debido a la conversación publicada por esta donde revela la mala relación que tiene con su abuelo Enrique Guzmán.

En respuesta a esto, Angélica Palacios expone unos audios de Frida Sofía donde, entre otras cosas, la califica de “víbora”.

Sin embargo, la periodista expuso su alegato en el que asegura: “En varios videos he expuesto que eres una mujer talentosa y que no ha de ser nada fácil la vida que viviste siendo pequeña con todas las adicciones de tu mamá, los problemas y el rock and roll que ella se cargaba. Cosa que lamentaba mucho la situación que vivías con tu familia”.

Angélica Palacios, periodista a la cual atacó Frida Sofía

Seguidamente, Angélica Palacios condena los insultos de Frida Sofía, pero asegura que la hija de Alejandra Guzmán necesita mucho apoyo emocional.

“Eso no te da derecho a insular a la gente, eso no te da derecho a exponer de esta manera las cosas que me dices. Me puedes recordar a mi mama, a mi familia, yo te digo que eres una mujer que necesita cariño. Te mando un fuerte abrazo y espero que las pases bien Frida”.

¿Por qué se molestó Frida Sofía?

Pero ¿qué es lo que causó la reacción furiosa de Frida Sofía contra Angélica Palacios? Y es que, en la última edición del 28 de setiembre, la periodista llevó al vidente Ramsés, quien dudó de la veracidad de los escándalos dentro de la familia Guzmán, dejando entrever que no se trataría de otra cosa que de una estrategia publicitaria.

Asimismo, el adivino aseguró que dicho montaje se le estaba yendo de las manos a Frida Sofía. También mostró preocupación por el delicado estado de salud mental de la hija de Alejandra Guzmán, dejando la puerta abierta a un posible suicidio.