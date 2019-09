Entre lágrimas, Chris Soifer mostró fuertes pruebas de agresión física contra su ex

Chris Soifer causó revuelo tras su paso por “El valor de la verdad”. Luego que Michelle Soifer estuviera en el ojo de la tormenta por los fuertes comentarios de su expareja Kevin Blow en el temido sillón rojo, la hermana menor de la popular ‘Sol’ estuvo en el programa de Beto Ortiz para contar su verdad y aclarar algunas dudas sobre su consanguínea.

“¿Te maltrató físicamente tu expareja Jayci?”, preguntó Beto Ortiz a la hermana de Michelle Soifer. “Sí”, respondió la participante de “El valor de la verdad”, quien no pudo contener las lágrimas al recordar un fuerte episodio que vivió junto al hombre que juraba quererla.

“Yo llego a verlo y me dice:'¿Por qué no me contestas?' Me jala de los cabellos y me empuja por las escaleras (...) Jayci no me pegues, no me toques. Siempre me ha hecho quedar como si estuviera loca. Traté de defenderme en varias discusiones, porque me creía fuerte", contó Chris Soifer antes de mostrar las fuertes imágenes a Beto Ortiz.

En ese contexto, la ex chica reality también reveló que las agresiones físicas se habían convertido en un círculo vicioso entre su hermana Michelle Soifer con Kevin Blow, así como Jeyci y ella.

“Todo era un círculo: Jeyci, Kevin, Michelle y Chris (...) Él me agarró, me arañó toda la cara, me pateó, me jalaba el cabello....Me indignaba porque siempre me preguntaba:'¿ Chris por qué te haces eso? Chris, no te puedes lastimar de esa manera’. Él sabía que yo en todo momento le estaba grabando”, manifestó Chris Soifer.

Cansada de las constantes agresiones y de que su propia familia no le creyera de lo que el dominicano hacía con ella, la hermana de Michelle Soifer decidió grabarse y mostrar las pruebas irrefutables contra su expareja Jayci.

Chris Soifer revela que Kevin Blow agredía a Michelle Soifer

Chris Soifer argumentó que luego de una pelea, su hermana le aseguró que no era la primera vez que Kevin Blow la agredía físicamente.

“Un día hubo una discusión, estábamos solos los tres y yo me quedo mirando a mi hermana y le pregunto ‘¿alguna vez te ha levantado la mano?’ (era la primera vez que me atrevía a preguntarle eso) y me dice, ‘siempre’”, comentó la hermana de Michelle Soifer entre lágrimas.