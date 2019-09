¿Michelle Soifer y Jefferson Farfán tuvieron un romance? Así respondió su hermana Chris

Chris Soifer se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” para salir en defensa de su hermana Michelle y aclarar las palabras dichas por Kevin Blow. Una de estas fue el supuesto romance que ‘Michi’ habría tenido con el futbolista Jefferson Farfán cuando ésta aún tenía una relación con el dominicano.

Beto Ortiz lanzó la pregunta 20 “¿Tuvo un affaire Michelle Soifer con Jefferson Farfán?” a lo que Chris Soifer respondió con un contundente “No”, mientras que la voz en off ratificó su respuesta con “Verdad”.

Ante esto, el presentador explica que esta teoría habría tenido cierto sustento dado que Kevin Blow aseguró que el supuesto encuentro se habría dado en el Larcomar (Miraflores), recordando que en su momento Angie Jibaja comentó que Jefferson Farfán alquiló para ella una suite en el hotel Marriot.

“Yo sé la vida de mi hermana tal cual, de principio a fin, y si te digo con seguridad que no tuvieron nada es que no tuvieron nada. Son amigos y no ¿pueden ser un hombre y una mujer amigos? ¿Siempre tiene que haber algo malo?"

A lo que Beto Ortiz replicó que todo lo que sucede a los famosos es interesante, a lo que Chris Soifer responde: “Entre Michelle y Jefferson hay amistad, y no creo que tengan que dejar su amistad por un novio celoso que ve todo mal (en referencia a Kevin Blow)”.

Mas cuando el polémico periodista insiste en saber si tienen una amistad frecuente, la hermana de Michelle Soifer contestó: “Farfán no trabaja acá. No es una amistad de que se vean… por Instagram ‘hola ¿qué tal? ¿cómo estás? No es que ‘oye nos vemos en tal lugar’… ellos se conocen, pero de ahí a que venga para ver a su amiga Michelle, no… amigos íntimos no son, ellos no han tenido nada”.