Chris Soifer revela que Kevin Blow, exnovio de Michelle Soifer, la atropelló

Chris Soifer sorprendió en “El valor de la verdad” al dar a conocer que, en una oportunidad, Kevin Blow le pasó el carro por encima del pie, dejándola bastante adolorida.

“¿Te atropelló Kevin Blow?”, le preguntó Beto Ortiz, a lo que ella respondió de forma afirmativa.

“Íbamos a salir los tres (Michelle, Kevin y yo). Michi ya estaba en el carro. Yo bajo a acomodar las cosas de la parte de atrás del carro y Kevin sabía que yo estaba detrás del carro. Él sube y arranca, me pone la llanta en el pie y me dice ‘no, me estás mintiendo’ y le respondo ‘Kevin, avanza. Te juro que me estás chancando’”, contó en el temido sillón rojo.

“Estuvo ahí como dos minutos diciéndome que es broma hasta que Michelle me ve y le dice ‘Kevin sí, avanza’", añadió en el programa de Beto Ortiz.

Chris Soifer contó que, tras este incidente, Kevin Blow tuvo una fuerte discusión con Michelle Soifer. “Él arranca y le empieza a hacer problemas a Michelle, como diciéndole ‘me estás diciendo que lo hice a propósito’”, comentó.

Además, al ser consultada sobre si cree que el dominicano hizo esto a propósito contestó “Por supuesto, él me vio afuera, él no me vio sentada”.