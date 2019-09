Cardi B irreconocible en la Semana de la Moda de París

Cardi B compartió en Instagram un clip de su paso por la Paris Fashion Week (PFW), ataviada con un extravagante diseño del británico Richard Quinn, consistente en un abrigo over size con cinturón, falda plisada, guantes y botas altas a juego, además de un paño que cubría su rostro y cabeza. Todas las prendas con un diseño floral OTT (over the top) en una combinación de verde y celeste.

El traje utilizado por Cardi B ya había aparecido en una editorial de moda de la revista British Vogue con la modelo Karlie Kloss, y que Richard Quinn compartió en su cuenta de Instagram el pasado 6 de julio.

En su publicación –realizada el 28 de setiembre- la intérprete de “Please Me” y “Rodeo” explica el porqué de su presencia en la PFW.

"¿Qué está pasando, bebé? Escuché que me extrañaban en la Semana de la Moda de Nueva York. ¡Estoy aquí! ¡Sírvanse!”, declara la cantante mientras atraviesa la calle con la imagen de la torre Eiffel de fondo.

No obstante, al ser rodeada por fotógrafos y demás público presente, y ante lo complicado de su atuendo, la rapera de 26 años admite no estar segura de por dónde camina.

"Asegúrese de que un auto no me golpee, porque no puede ver", exclama con su característica forma de hablar salpicada de calificativos.

Horas después, Cardi B compartió un segundo look utilizado para asistir al desfile de Thom Browne, donde estuvo sentada al lado de la editora de la revista Vogue, Anna Wintour.

“La profesora” es el título que la cantante utiliza para describir su traje gris consistente en un blazer con una falda lápiz acolchada para exagerar la silueta. Complementando el conjunto con gafas.